Rey Ruiz presentó a su hijo colombiano en Museo 'Jairo Varela' en Cali

El Museo 'Jairo Varela' impulsa a lo largo de la Feria, un espacio continuo a la plazoleta del mismo nombre, en donde el publico puede asistir a diferentes actividades culturales. En este caso, Rey Ruiz, Rafu Warner y Conjunto Clásico, asistieron a los conversatorios propuestos por Cristina Varela, hija del artista difunto Jairo Varela.

“Este es mi hijo y es colombiano”, dijo feliz Rey Ruiz al llegar al Museo Jairo Varela. De su mano estaba Samuel. Y el artista cubano sacó su “Mirando cosas viejas, halle un poema en una servilleta, casi borrado eran solo una líneas, era mi letra estaba dedicado, a la mujer que amo (...) No me acostumbro no, todavía al acostarme la recuerdo(...)”.



No fue la única sorpresa en la plazoleta, donde Cristina Varela, hija del maestro Jairo Varela y con el apoyo de Umberto Valverde, impulsa un espacio de la academia y el espectáculo musical. Rafu Warneg, de Puerto Rico, excantante de la orquesta de Bobby Valentín, llegó con su historia y su “que más me da...Si tu llegaste o si te vas.



Con ese amor a medio tiempo No hay nada serio en realidad”. Al Museo, en medio de los conversatorios, estuvo el Conjunto Clásico, creado en Nueva York en 1979 por Raymond Castro y Ramón Rodríguez, quienes se unieron a Tito Nieves. Hay una nueva generación que canta Señora ley y otras. El Museo tiene esta tarde clases de baile, conversatorios y músicacon los Van Van.





CALI