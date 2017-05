70 morosos le deben a Emcali $ 1.537 millones

10 de mayo 2017 , 07:08 a.m.

Un recaudo efectivo por 313 millones de pesos y financiaciones por otros 518 millones (en total 831 millones recuperados) es el resultado obtenido en los últimos dos meses por el grupo élite conformado por Empresas Municipales de Cali (Emcali) para adelantar actividades de recuperación de cartera de usuarios morosos.



Por diferentes razones, según Emcali, no había sido posible la suspensión de la prestación de los servicios públicos a estos morosos.

Este grupo, del cual hacen parte funcionarios de la Gerencia Comercial, de Acueducto y Alcantarillado y Energía junto con la Secretaría General de la empresa pública, fue el encargado de cumplir las instrucciones de las directivas en el sentido de adelantar las acciones legales, técnicas y administrativas conducentes al pago de los servicios públicos por parte de suscriptores con más de dos facturas vencidas.



De acuerdo con Emcali, las actividades de suspensión de los servicios se encuentran concentradas en 1.104 productos (550 de acueducto y 554 de energía) de un total de 11 ciclos de facturación, los cuales acumularon una deuda de 18.800 millones de pesos.



Además de los usuarios que se pusieron al día, el grupo élite les realiza seguimientos a 70 usuarios más, a los cuales les suspendieron los servicios de energía y acueducto al no ser posible que realizaran un acuerdo de pago. Este conjunto de usuarios acumula una cartera vencida por 1.537 millones.



"Entre quienes ya se encuentran al día, mediante el pago total de la deuda o suscripción de acuerdos de pago se encuentra un establecimiento de productos eróticos en la avenida segunda norte con calle 24, al cual previamente se le había retirado la acometida de energía.



También hay otro local comercial en la calle 25 con avenida segunda Norte, otro en la calle 9 norte con carrera tercera, así como un apartamento en la Avenida Las Américas con 22 y una agencia en el centro de la ciudad.



Estos usuarios, además de mantener deuda con EMCALI, estaban conectados de manera irregular a las redes de EMCALI por lo que fue necesario retirar las acometidas.



En las últimas horas EMCALI instauró denuncias penales por el delito de defraudación de fluidos contra once usuarios y suscriptores a los cuales se les había suspendido el servicio por el no pago de las facturas, pero que al momento de la revisión están conectados irregularmente de las redes.



Entre los afectados se encuentran un taller de metalmecánica en el barrio Sucre; un hotel, una procesadora de plástico, un almacén de muebles, una discoteca, un restaurante y varios predios dedicados a vivienda.