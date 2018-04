Emcali no operará alumbrado público después de junio

Lo único claro, por ahora, para la actual gerencia de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) es que no manejará el alumbrado público que se compone de 160.000 luminarias, pese a que a finales del 2017 se había contemplado esta posibilidad en una sesión del Concejo.

No lo hará, luego de que la concesión con Megaproyectos, empresa privada que ha tenido a su cargo la operación del servicio durante los últimos 18 años, culminará este 30 de junio. Al contrato le queda un mes de vigencia.



Según el gerente de Emcali, el ingeniero Gustavo Jaramillo, la empresa pública “no tiene la capacidad operativa para asumir el manejo del alumbrado”. Por lo tanto, a partir del primero de julio próximo, Emcali no tomará las riendas del alumbrado.



Añadió que si lo hiciera, “los costos para Emcali serían mayores que los costos para un operador externo”. Insistió en que esta no sería una decisión favorable para la empresa. “Emcali perdería plata. El alumbrado es un impuesto que se carga a los caleños”. Explicó que, de hacerlo, Emcali tendría que cargar con el mayor valor de operación.



“Estamos buscando un proceso para tener un nuevo convenio, bien sea con el mismo (Megaproyectos) o con otro operador”, agregó el funcionario.



La operación del alumbrado público se ha dado a través de convenio firmado con el municipio hasta el año 2030 y el servicio lo presta Megaproyectos, con vencimiento a diciembre del 2017 y prórroga hasta junio del 2018.



De abrirse una licitación pública para escogerlo, Emcali lideraría este mecanismo de contratación.

De abrirse una licitación pública para escogerlo, Emcali lideraría este mecanismo de contratación FACEBOOK

TWITTER

El Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) señaló que no está de acuerdo y que la empresa sí cuenta con la experiencia para asumir un servicio que debe ser prestado por un ente público y no privado.



La decisión de que Emcali no opere el alumbrado también contradice lo que hace un año sostuvo la anterior gerente general de Emcali, Cristina Arango, quien había señalado que en diciembre pasado, cuando finalizaba la concesión, la operación del alumbrado pasaba a manos de Emcali y que para ello se analizaba un modelo bajo el cual, la empresa de servicios buscaría el mayor control de la operación, no solo en el mantenimiento de las luminarias.



Cada año se recauda, en promedio, por el impuesto del alumbrado público unos 100.000 millones de pesos, de los cuales la mitad van para el pago de energía y los demás recursos al mantenimiento e inversión.



En abril del año pasado Emcali prometió empezar el cambio de luz amarilla a luz LED en toda la ciudad para ahorrar consumo de energía, proceso que podría demorarse entre cuatro y cinco años. A comienzos de este año se anunció la renovación de las luminarias en tres corredores y en 44 barrios. Se alcanzaron a cambiar 570 luminarias en Cañasgordas.



CALI