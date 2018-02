Emcali no será privatizada

En medio de los gritos de ‘Emcali no se privatiza’ por parte de los sindicalistas de la compañía, el alcalde Maurice Armitage y el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, explicaron cuál sería el futuro de las Empresas Municipales de Cali y del área de telecomunicaciones.

La Universidad del Valle fue la encargada de elaborar el Plan Estratégico Corporativo de Emcali 2018-2023 y donde se decidió, con el aval de la junta directiva, que Emcali no se privatiza y que el área de telecomunicaciones ni se venderá, ni se escindirá, anuncio que calmó el ánimo en el Coliseo de Univalle donde se llevó a cabo la socialización del Plan. Pero tendrá que reorientar sus negocios de manera estratégica.



“No tengo preocupación sobre Emcali, hemos estudiado la empresa, se que tiene potencialidad, que incluso ha sido capaz de sobrevivir a 13 años de intervención y varios más de indecisión sin que la empresa se haya liquidado, porque tiene un mercado cautivo en agua, porque aún no ha perdido, pese a todo, el mercado en el área de telecomunicaciones y tiene ingreso importante en la área de comercialización”, dijo el rector de Univalle.

"Lo que sí creo es que si la empresa no redefine en cada uno de esos negocios, una nueva manera de hacerlos, no tiene futuro

En el caso de telecomunicaciones, el área más sensible, por ejemplo, el estudio demostró que la crisis no es exclusiva de Emcali, sino de todo el sector. Todos los operadores en Colombia han perdido participación, de 8,6 billones de pesos reportados en el 2014 pasaron a 3,6 billones en el 2017. Todo el sector, por el servicio de voz, ha reducido su mercado y no es que el servicio conmutado sea arcaico, es que la gente ya usa muy poco la voz. El modelo de negocio cambió y eso es lo que debe entender Emcali.



El futuro es el negocio de los datos que en el país viene en crecimiento; el año pasado se reportaron 4,3 billones de pesos en Colombia, cifra que superó las ventas de comunicación por voz. La ventaja de Emcali es que tiene una red de fibra óptica que atraviesa la ciudad y 480.000 clientes.



En la actualidad tiene 270.000 teléfonos conmutados, la propuesta del Plan es sustituirlos, gratis, por teléfonos inteligentes, no esperar a que los clientes los devuelvan, y que empiecen a comprar los paquetes de datos; no se trata de cobrar por estar conectados, es generar valor agregado en análisis de datos y eso solo lo puede hacer una empresa con músculo financiero, como Emcali.



Hay que pensar en lo que Internet puede darle a Emcali, es decir, en el ‘Internet de las cosas’, que desde una aplicación, desde un celular, Emcali vea si la nevera de su cliente está vacía, quién timbró, entrar a la facturación para saber cómo van sus consumos. Este mercado ya está copado en países como Estados Unidos, pero aquí no.



“Las empresas latinoamericanas se han demorado, aquí hay oportunidad. ¿Quién vende el Internet de las cosas? Nadie, ese negocio no existe aquí”, señaló Varela.

“La peor decisión sería vender Telco. Se trata de reinventarla y de convertir sus debilidades en fortalezas. En EMP no se ha hecho este análisis y sigue atada en venta de datos”, señaló Varela.

Al empezar la socialización del Plan, los trabajadores estaban inquietos, pero terminaron aplaudiendo. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



En el caso de energía la recomendación es que Emcali se acerque a fuentes alternativas, como el gas, que no venda sus acciones en GdO y que, por el contrario, se meta al negocio del puerto gasífero de Buenaventura, el negocio del futuro. La otra fuente que deberá explorar es la solar, se estima que para el 2040, en Europa, el 40 por ciento del consumo de energía será solar, la gente se va a autoabastecer.



No se trata de que Emcali produzca energía solar, sino que ofrezca los servicios y el soporte. La reconversión es radical, pero tendrá que anticiparse.



Emcali tendrá que entrar a conservar sus cuencas en Valle y Cauca, cosa que no hace, a diferencia de EPM que tiene 80.000 hectáreas de su propiedad para conservar sus aguas.



“Hay que construir la estrategia de sembrar agua”, dijo Varela.



También se aconsejó que Emcali se meta en el negocio de la basura y aprovechamiento de los residuos sólidos.

La empresa tendrá que aliarse con otras empresas porque este es un sector muy interconectado

El Plan tiene que arrancar desde ya, este es un plan al 2023, el 2018 y 2019 es la parte que le falta al alcalde Armitage, pero seguirá trabajándose en el 2020, 2021 y 2022 para que en seis años se puedan cumplir los objetivos generales.



Este Plan implica una redefinición del presupuesto y de las formas organizacionales de la empresa, en eso se trabajará en febrero, marzo y abril.



Para el caso del área de acueducto, donde las pérdidas por fugas y fraudes son del 50 por ciento, se pidieron redes inteligentes que las detecten y que el área de telecomunicaciones sea la que se encargue de esa función.



“Emcali nunca dejará de ser pública, debe darse una oportunidad para que sea eficiente y buena. Es la primera vez en su historia, que el Alcalde no pasa de agache, aquí estoy dándoles la cara. Los felicito por proteger la empresa que no es de nadie, es de todos los caleños”, les dijo el Alcalde a los sindicalistas.

EPM no tiene cuotas políticas y la contratación no se maneja con los grupos empresariales de la región y la gerencia es profesionalizada

Se anunció el ingreso de mil nuevas contrataciones, con todas las garantías de la convención y en junio se convocará un pacto cívico de ciudadanía para blindar a Emcalil contra el clientelismo y la corrupción.



