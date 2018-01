Embaron cuentas de 8.970 contribuyentes morosos del impuesto automotor

La Unidad de Rentas de la gobernación del Valle inició el embargo de las cuentas bancarias de 8.970 contribuyentes que hicieron caso omiso a los llamados y emplazamientos para que se pusieran al día con el pago del impuesto automotor.

“Durante el 2016 logramos hacer un trabajo importante sobre las vigencias 2007 y 2008 en la recuperación de expedientes físicos con el fin de sacar adelante el proceso coactivo que hoy da como resultado, como lo indica la norma, unos embargos a los contribuyentes que hicieron caso omiso al pago de su obligación del impuesto vehicular”, dijo la gerente de la Unidad de Rentas, Martha Isabel Ramírez.



Por cuenta de esta morosidad el departamento ha dejado de percibir 16.000 millones de pesos, hecho que, a su vez, afecta la inversión.

Estamos invitando a toda la ciudadanía que ha sido notificada a que se acerque y haga el respectivo pago, así nosotros podemos hacer el proceso de desembargo de sus cuentas

De no cumplir con esta obligación, los contribuyentes que se encuentran en mora corren el riesgo de que les sean incautados sus vehículos.



“Inicialmente hemos hecho el embargo de las cuentas bancarias, pero vamos a utilizar de manera posterior la herramienta que nos dio el nuevo Estatuto Tributario en el tema de incautación de los vehículos de los contribuyentes que definitivamente no accedan al pago de sus impuestos”, dijo la gerente de la Unidad de Rentas.



El proceso tributario tiene cuatro etapas que se inicia con el llamado a declarar.



“Esta es una obligación que los contribuyentes deben hacer anualmente cuando sale el Calendario Tributario de acuerdo con los rangos de placas, si definitivamente no acceden al pago, entonces iniciamos el proceso tributario legal que es un emplazamiento. De manera posterior, si continua el no pago, se hace una liquidación oficial de aforo, y una vez notificada y ejecutoriada vamos al proceso coactivo”, señaló la gerente de la Unidad de Rentas.