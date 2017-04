Eln devuelve equipos a periódico El País de Cali

Cuando realizaban un trabajo periódistico, Hugo Mario Cárdenas López y Oswaldo Páez fueron despojados de esos equipos el pasado 8 de marzo.

Cárdenas y Páez, con el conductor Octavio Villegas, realizaban un informe sobre el aumento en los cultivos de coca en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, el 8 de marzo pasado.



Cuando se cumplía un mes de esa situación la organización ilegal entregó a las 8:45 de la mañana del viernes todos los equipos a través de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo (Cauca), en una reunión con personal del periódico en Popayán.



De acuerdo con el diario, "sin mayores protocolos realizaron la devolución de equipos fotográficos, equipos de seguridad que utilizan los periodistas en zonas de conflicto, documentos de identificación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos".



Ese medio recordó que en entrevista con Caracol Radio, ‘Pablo Beltrán’, del Comando Central del ELN (Coce), aseguró que ya habían dado la orden de devolver todos los equipos y que si alguno de los elementos se pierde o presenta daños “el Comando Central del ELN responderá por esos elementos al diario El País”.



Dumael Flores, presidente de la Junta de Acción Comunal de Huisitó, informó que los equipos les fueron entregados l pasado domingo 2 de abril por un integrante del Eln que no participó en la retención de los periodistas. Señaló que no hubo ningún mensaje adicional.



Ana Jolby Pérez, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Huisitó, le ofreció excusas a uno de los periodistas que se trasladó hasta Popayán a recibir los equipos.



Dijo: “Queremos ofrecer disculpas públicamente al grupo de prensa del diario El País que en días anteriores se desplazó hasta nuestra comunidad y que por hechos aislados y ajenos a nuestra voluntad se presentaron ciertos percances. En este momento estamos haciendo entrega de los equipos y hemos mediado para que las cosas puedan retornar a ellos y todo el material de trabajo que realizaron; queremos decir que como comunidad y como Junta de Acción Comunal somos ajenos a estos hechos y que estamos trabajando en pro de nuestras comunidades, pero lastimosamente hay una realidad en las comunidades que no podemos desconocer”,.



Anotó que: “Muchos de nosotros tenemos que convivir con eso; así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo no sé hasta cuándo, pero simplemente queremos trabajar como comunidad para salir adelante y que se conozca también los aspectos positivos; porque hay mucha gente trabajadora y honesta que queremos luchar por nuestras regiones y por el país”.



Otros voceros de la comunidad dijeron en el acto que "sin duda hubo errores de comunicación entre las partes, pero que se suma a ello la desconfianza que existe entre los miembros del ELN de que los periodistas pudieran llegar a ser otras personas que se intentaran infiltrar en la zona".