El verde y brillo de la Amazonía en una joya

La fauna y la flora del Amazonas fue la inspiración de la diseñadora de joyas Nelly Rojas para su última colección, piezas que ella describe como delicadas piezas de arte.

En la colección de Senda verán anillos, aretes y brazaletes con figuras que representan serpientes, ranas, arañas, cacatúas blancas, guacamayas y cocodrilos.

Ella toma como referente esa gran biodiversidad del Amazonas que comparten Colombia y Brasil.



El dorado seguido de diferentes tonalidades verdes, rojizas y amarillas resultan de esa exploración por la selva colombiana que dan como resultado joyas cargadas de fuerza y color; las joyas en plata con repujados, calados y cincelados que reflejan la industrialización y los avances de la época en que esta selva fue intervenida por el hombre, es lo que deja su exploración por Brasil.

El dorado, es el inicio del cual parte esta historia. Foto: Archivo particular



¿Por qué el Amazonas como fuente de inspiración?

Esta es una colección que está basada en un pensamiento ecológico, diseñé esta colección para crear conciencia sobre el medio ambiente, para generar un compromiso con nuestro planeta, desde nuestro ser, desde nuestra alma; que nos demos cuenta de dónde venimos y, de esta forma, mostrar esa belleza que hay en el Amazonas; debemos cuidar su biodiversidad, es el pulmón del mundo y nosotros somos los únicos que tenemos esa tarea porque vivimos en él; si nosotros no creamos conciencia, terminamos acabando con estas formas de vida, tan importantes para la generaciones futuras. Es contribuir, desde mi obra, desde nuestra vida, con pequeños cambios que van a ayudar a nuestro hábitat, a partir de estos cambios podemos generar grandes movimientos.



¿Cuánto tiempo le tomó la investigación?

Lo más importante para una buena colección es tener una conceptualización sólida; de la mano de esta conceptualización, para que no se vea ajena a nosotros, debe haber una introspección, una reflexión profunda para entregar la mejor obra de arte. En esta investigación me tomo seis meses; hay un tema importante y es que debo hacerlo en simultáneo con las muestras, a partir de la investigación me voy imaginando, gráficamente, cómo puedo hacerlo; la investigación, reflexión y materialización hacen parte de este proceso creativo.

Anillo tigre, una joya cargada de fuerza. Foto:



¿Qué piedras y metales predominan en esta colección?

Como siempre, la plata Ley 990, con muy poca aleación, dándole matices con diferentes baños, baño de amarillo, baños rosa y el baño de rodio, para tener tres tonalidades y darle más fuerza a esta propuesta; manejamos el jade verde, el verde esmeralda, turmalina sandía, topacio amarillo y azul, ónix y labradorita.



¿Para qué mujer está pensada esta colección?

Esta colección, que es con un pensamiento ecológico y para mi una pequeña obra de arte, por todo el sentido que tiene, está diseñada para que sea admirada por los hombres y niños y para que sea disfrutada por todas las mujeres, para crear conciencia, sensibilidad ante estas forma orgánicas, esas formas que nos ofrece nuestro planeta. Desde mi sentir puedo decir que son pequeñas obras de arte donde vemos plasmada la potencia y el fervor de la naturaleza.



¿No es muy arriesgado proponer la forma de un animal como un pendiente?

Siempre he estado conectada con el tema de los animales, creo que todos, dentro de nosotros, tenemos ese espíritu que nos une con la flora y la fauna, sobre todo con la fauna que tiene tanto vigor, tanta vibración y energía, y una forma de plasmar ese espíritu interno y esa conexión que tenemos con el cosmos, es llevar esos animales. Qué más impactante, e ir en armonía, que poder tener los pendientes en estas formas. En estos 14 años que llevo inmersa en el mundo de la joyería, esta colección tiene unas formas orgánicas mucho más reales, más cercanas a la realidad, que me dan también las técnicas, el estudio y el trabajo que he realizado durante estos años. Es una colección hermosa, con pequeñas muestras sacadas de la naturaleza.

Artes cacatua blanca. Foto: Archivo particular



¿Cómo van las tiendas?

Le hemos apostado a crear estos espacios físicos, tenemos ocho tiendas en el país que necesitan muchísimo detalle, porque estamos vendiendo una experiencia y un producto de lujo; apostarle a esto es nuestra razón de ser como empresa, hay mucha gente involucrada a la que le damos empleo. Durante un par de años hemos estado tratando de tener un espacio en la ‘Ciudad amurallada’, pronto haremos realidad ese sueño.