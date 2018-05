El Valle del Cauca sale en busca de turistas

Al 2023 el Valle se propone atraer un millón de turistas extranjeros, una meta ambiciosa, pero cumplible según el secretario de Turismo del Valle, Julián Franco.

Esta dependencia cuenta para este año con un presupuesto de 3.600 millones de peso. “Nos las arreglamos para hacer muchas cosas”, dice el Secretario.



Ya se creó el Valle Bureau para atraer eventos de región, de ciudad, sin descuidar el turismo vacacional; se creó también el Sistema de Información Turística, una plataforma que se puede consultar en www.siturvalle.com, maneja estadísticas; así mismo se han diseñado las rutas para que los empresarios generen empaquetamientos, llevan 25, las últimas 15 fueron enfocadas hacia el turismo cultural y de naturaleza.



Se manejan cinco productos turísticos: Cultura, naturaleza, deporte y aventura, salud y bienestar y negocios.



Este sector tiene una participación del 5,89 por ciento en la generación de empleo en el departamento; del 2,68 en el PIB y cuenta con 1.587 prestadores de servicios turísticos activos.



Se estima que el sector genera 60.000 empleos y unas 4.000 empresas integran la cadena.



¿Cuál es el destino más demandado?

Cultura y naturaleza, ahí están enmarcadas manifestaciones como la salsa, uno de nuestros grandes diferenciadores, también está el tema religioso; naturaleza con avistamiento de aves y ballenas, ahí entra senderismo, agroturismo, y las disciplinas deportivas.



¿Esta Secretaría sí cuenta con suficientes recursos?

La inversión de la Gobernadora ha sido la más alta en la última década sin embargo, lo que nosotros hemos hecho es una articulación con varias entidades porque solos no podemos, y no debemos, es un esfuerzo entre gremios, empresarios, autoridades públicas y la academia, alineados con el Gobierno Nacional. Evaluamos cada proyecto y buscamos que cada uno aporte un recurso importante. La mayoría de los productos que están asociados al Plan de Desarrollo está con un presupuesto asignado.



¿Qué es Innovatur?

Un proyecto que los sacamos por regalías, por la línea de ciencia tecnología e innovación, es un proyecto de 3.600 millones de pesos que busca impactar a 100 empresas del sector en una etapa inicial, de cualquier actividad; contempla tres fases. Les damos una capacitación en ciencia tecnología e innovación, después de esa primera fase seleccionamos 40 en la fase 2, los ayudamos a que implementen esos proyectos y les damos unos bonos de servicios equivalentes a 40 millones de pesos a cada una, para que ejecuten esas ideas y, al final, dejamos una plataforma digital que conecte a esos empresarios con los turistas, en eso consiste el proyecto.



¿De dónde salen estas empresas?

Hay una convocatoria abierta hasta este 27 de mayo, solo empresas del Valle vinculadas al turismo que tengan Registro Nacional de Turismo, pueden ser restaurantes, hostales, hoteles, transporte, toda la cadena.



¿Qué trabajo se ha desarrollado en torno a la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero porque la declaratoria fue hace rato?



La declaratoria generó gran expectativa, pero comprende varios sectores no solo el turismo; está la vivienda, la agricultura, tiene una connotación mucho mayor. Nosotros hacemos parte de un subcomité turístico donde están los cuatro departamentos, las cuatro cámaras de comercio, la nuestra es la de Sevilla que ha hecho alianza con Cartago que no está en la declaratoria, pero se encuentra en su eje de influencia. Ahí, junto con los gremios y los empresarios, nos reunimos una vez al mes y hacemos seguimiento a los proyectos.



¿A cuáles proyectos?

Señalización turística en 10 municipios del norte del Valle, se ubican en los sitios estratégicos, iglesias, parques, la información está en español, en inglés y en braille; los otros proyectos están enmarcados en promoción, uno es netamente promoción nacional y otro promoción internacional, se han hechos campañas, pautas en medios digitales y tradicionales; se han hecho misiones comerciales a México, Argentina, Estados Unidos y una aplicación móvil que recoge la oferta que también está en una página web que se llama rutasdelpaisajecultuarlcafetero.com Los empresarios se han reactivados en estos dos años y medio que llevamos; la llegada de Viva Colombia a Cartago ha sido muy bien recibida, se han generado negocios y empresas operadoras de turismo receptivo. Colombia vive un momento dulce en materia de turismo, el año pasado el sector creció en el país casi el 27 por ciento, el Valle todavía están en esa senda de crecimiento, lo hacemos a doble dígito, alrededor del 10 y 12 por ciento, el año pasado nos afectó el paro de Avianca, esa dependencia, por eso la estrategia es atraer más aerolíneas a la región.



¿Cuáles son las metas trazadas y medibles?

En el Plan de Desarrollo quedó que la satisfacción de los turistas deberá estar por encima del 80 por ciento; ganar en competitividad, hoy estamos en el segundo lugar del Índice de Competitividad Turística, según el Centro de Pensamiento Turístico; Bogotá está de primero, pero estamos por encima de Cartagena y Medellín, lo que pasa es que Bogotá invierte más de 20.000 millones en turismo. Nos hemos propuesto en el plan estratégico al 2023 llegar a un millón de turistas extranjeros, hoy estamos en 220.000. Es retador, es ambiciosa, pero debemos estar en ese nivel; el departamento aporta el 10 por ciento del PIB, casi el 10 por ciento de la población, nuestro aporte al turismo está por el 5,0 o 6,0 por ciento, deberíamos estar en ese 10 por ciento.



¿Cuál es la dificultad para vender bien al Valle?

Nos ha faltado visión como región porque nuestra vocación no se ha orientado hacia el turismo, se ha ido hacia lo agroindustrial; el Eje Cafetero, a raíz del terremoto y la crisis del café en el 90, lo obligó a evaluar otras alternativas y encontró en el turismo su detonante.



¿El Valle necesita un detonante?

No lo creo, lo que necesitamos es convicción, liderazgo institucional, eso ha generado que iniciativas privadas estén un poco desarticuladas; articulación y tiempo faltan, no podemos aspirar de un año a otro o en cuatro años llegar a niveles como Cartagena, el destino más posicionado. Pero sector turístico no está asociado a playa, hoy en día la filosofía del turista es una apertura más hacia viajar; la población turística en el mundo son 1.300 millones de turistas y se espera que en 20 años se duplique, lo que implica que destinos emergentes como el Valle resulten atractivos, nuestra riqueza, nuestra cultura, esa multiculturalidad nos da ventajas competitivas interesantes.



¿Qué significa ser el departamento invitado en Anato?

Es la vitrina turística más importante de Latinoamérica. El próximo año, por primera vez, seremos el departamento invitado, significa una exposición y visibilidad absoluta; pasaremos de ocupar un stand de 92 metros a unos de 300 metros; tendremos una muestra cultural y lo que buscamos es que los empresarios capitalicen ese evento y cierren negocios.