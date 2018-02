EL TIEMPO y Club Vivamos invitan a 'Todo El Dinero del Mundo' en Cali

La trama se remonta e la década de 1970 donde J. Paul Getty coopera ante las demandas de extorsión de un grupo de secuestradores del grupo de crimen organizado 'Ndrangheta', que había secuestrado y mutilado a su nieto John Paul Getty III.

La historia, que tiene tintes de crimen policíaco estadounidense, es dirigida por Ridley Scott y basada en la novela de John Pearson, Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty.



Protagonizada por Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Romain Duris, Charlie Plummer, Andrew Buchan y Timothy Hutton, es un largometraje que invita a la reflexión y al misterio.

La película tuvo su premiere en el 16 de noviembre de 2017​ antes de su lanzamiento limitado en cines programado el 8 de diciembre de 2017, a Cali llegará el próximo fin de semana.



Si es suscriptor de EL TIEMPO y desea ver la película este sábado a las 10:00 en Cinemark de Pacific Mall con cortesías del 'Club VIvamos' se puede comunicar a la linea 4899830 extensión 6226 para separar su pase doble.



