EL TIEMPO invita a la premier de Dunkerque este sábado en Cali

El cineasta Christopher Nolan, el mismo de Interestelar, El Origen y la trilogía de El Caballero de la Noche presenta ‘Dunkerque’, una historia épica de acción y suspenso surgida a partir de un guion original escrito por él mismo en el combina formato Imax y 65mm.

El filme relata el suceso de Dunkerque ocurrido durante la Segunda Guerra Mundia en el que miles de tropas británicas y aliadas están rodeadas por las fuerzas enemigas. Atrapados en la playa y acorralados contra el mar, estos hombres enfrentan una situación imposible.



El actor irlandés Cillian Murphy, quien interpreta a un soldado en la cinta, habló sobre esta experiencia.



¿Qué pasó por su mente cuando Nolan lo invitó a ser parte de ‘Dunkerque’?

​

Chris y yo nos conocemos bastante bien, por lo que él sabe lo que podría interesarme y qué tipos de papeles podrían ser para mí un desafío. Fue una sensación encantadora cuando me llamó. Básicamente me quedé sin palabras.



¿Qué tiene de particular este guión?

​

Lo primero que me llamó la atención de Dunkerque es que no fue una guerra estadounidense. Dentro de las grandes películas de guerra modernas, no puedo pensar en una cinta británica durante los últimos 30 o 40 años expuesta de esta manera. Así que creo que esto atrajo a Chris como cineasta porque él reconoció algo en esta historia que era enormemente único y que el público no necesariamente había conoce.



Usted interpreta a un personaje sin nombre, que solo se conoce como ‘Shivering Soldier’. ¿Qué resonó de él en usted?

​

Creo que mi personaje representa eso que experimentan miles y miles de soldados que es el peaje emocional y psicológico profundo al que se tienen que someter en medio de la guerra. Primero aparece cuando es recogido por el Moonstone, que es uno de los barcos civiles que cruzan el Canal de la Mancha para evacuar soldados en Dunkerque.

Son varios momentos de acción y drama los que se pueden observar Foto: Tomado de la película

Pero la película se desplaza entre múltiples historias que se entrecruzan y cubren toda la serie de eventos en Dunkerque y como es una película de Christopher Nolan, los argumentos no se desarrollan en un tiempo lineal. Cada uno tiene su propio ritmo, una semana en tierra, un día en el mar y una hora en el aire, y mi personaje aparece en dos de estos tiempos.



¿Cuánto sabía sobre la evacuación real de Dunkerque?

​

Soy irlandés, y fuimos un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, así que mi conocimiento era bastante limitado hasta que me decidí a investigarlo. Este fue un episodio increíble en la Segunda Guerra Mundial y en la historia británica.



¿Cree que la película inspirará a la gente a aprender sobre la historia real?



La película relata una narración ficticia de estos eventos y los personajes no están basados en la vida real. Pero si alguien deja la sala sintiendo que quiere descubrir lo que realmente sucedió, creo que sería maravilloso.



Si desea ser uno de los ganadores de los 20 pases dobles para la premier de la Película este sábado 29 de julio a las 11:30 de la mañana en el centro comercial Único de Cali, debe compartir esta publicación en sus rede sociales con el hashtag #DunkerqueLaPelícula y seguirnos en nuestra página de Facebook haciendo click en el siguiente link: http://bit.ly/2tRx4kY



Luego enviarnos un correo con sus datos personales (nombre, cédula, teléfono) a eltiempo.cali@gmail.com con el asunto QUIERO IR A LA PREMIER DE DUNKERQUE CON EL TIEMPO.



Vía web estaremos informando quienes fueron los ganadores.





CALI