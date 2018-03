El regaño de Armitage a los contratistas

08 de marzo 2018 , 06:38 a.m.

“Hay angustias porque hay gente no contenta con las licitaciones que hemos sacado. Si hay angustias de tipo moral, pues denuncien, pero no pueden poner en duda a la Administración; si hay corrupción, denunciénla ya”, dijo el alcalde Maurice Armitage, durante la asamblea de la Cámara de Colombiana de la Infraestructura, Occidente.

“Lo que si dije es que trataran de preferir a las empresas del Valle, en igualdad de condiciones, si eso es pecado, pues que me metan a la cárcel”, agregó el Alcalde.

El viernes pasado se adjudicó la construcción del tercer carril en la vía Cali-Jamundí, donde dos de los cuatro proponentes se retiraron.



“Hemos estado haciendo una vigilancia detallada sobre los diferentes procesos con el único afán de lograr la pluralidad de oferentes y buenas prácticas de contratación”, dijo la directora técnica de la CCI, seccional Occidente, Sandra Silva.



“El regaño no es tanto para la Cámara, es un llamado que a todos nos sirve; a la comunidad le interesa que esos procesos se adelanten de la mejor manera, y no solo en contratación, sino en ejecución. Nos preocupa los tiempos de 10 meses de la vía Cali-Jamundí”, agregó.



Al Consorcio ALC 2018 Vías Cali-Jamundí, integrado por Amézquita Naranjo Ingeniería, Latino Americana de la Construcción y Calderón Ingenieros, le fue adjudicada, con una propuesta económica de 49.609 millones de pesos, la ampliación del corredor Cali-Jamundí.



"Se quejan de que Amézquita se gana todo", dijo el Alcalde, quien insistió en que 'lo peor que nos puede pasar es poner en duda la contratación".