'El Reciclatón', jornada para darle una mano al medio ambiente

El próximo sábado 20, se realizara la tercera jornada de la 'Reciclatón', una campaña de reciclaje masivo en la que se busca que la comunidad caleña se concientice de la importancia de reciclar y reducir la huella ecológica que se esta dejando en el planeta.

La Reciclaton es un espacio creado a partir de la alianza entre Carvajal Empaques, la CVC, el Dagma con Asoproorganicos y el SENA buscando tener un escenario en donde las personas puedan entregar todos los residuos aprovechables que posean en sus casas y que no saben que hacer con ellos.



Este evento se ha venido realizando de manera seguida, una vez al mes desde hace dos meses. En donde la empresa Carvajal, en su programa de empaques, se baso en un modelo de practica Mexicano para desarrollar su propuesta de reciclaje de residuos orgánicos.



La coordinadora de comunicaciones de Carvajal, Diana Díaz, afirma que "al reciclar de una u otra forma estas teniendo conciencia ambiental o una preocupación por tu entorno, y el mercado orgánico maneja alimentos mucho más saludables, es por eso que nos enfocamos en ese mercado, logrando hacer contacto con Asoproorganicos, quien es una empresa de la CVC en la que apunta al mundo orgánico desde hace 17 años"



A partir de ese momento, desde el pasado mes de Noviembre se realiza en el parqueadero de la CVC (Cra 57 #11- 33) la convocatoria a todo el publico que desee ayudar al planeta entregando sus residuos orgánicos.



El primer mes de la 'Reciclaton' se logro recuperar 174 kilos, mientras que en el mes de Diciembre se alzaron con el doble de kilos, motivando a la organización a seguir implementando más eventos como estos los meses siguientes.



"No teníamos muchas expectativas en la cantidad de kilos que íbamos a recuperar, solo queríamos hacer la diferencia, recuperando lo más posible en residuos orgánicos. Y al darnos cuenta de que la primera cantidad recuperamos 174 kilos, simplemente fue maravilloso". Dice la funcionaria.



Por el momento la 'Reciclaton' solo se ha venido realizando en el sur de la ciudad, y para este año se tiene planeado la presencia en el sector de la Plazoleta Jairo Varela.



Según la Coordinadora, cuando se tengan todas las bases establecidas tanto en el norte como en el sur de la ciudad, la 'Reciclaton' se abrirá a otros municipios del Departamento.



"Si queremos tener una buena base para hacer la 'Reciclaton' en otro municipio, primero se tiene que tener una organización de recicladores, los cuales son los que reciben el material, lo agrupan y se lo llevan para comercializarlo". Señala Diana.



Las empresas como Carvajal, la CVC, el Dagma solo son las encargadas de hacer la convocatoria pertinente, además de la logística y disponer del escenario para el evento. Lo demás se encarga 'Arena', una organización de recicladores ex basuras Navarro, los cuales se encargan de administrar todo el proceso que se genere en la jornada.



"Esta gran jornada también es muy favorable para los recicladores , ya que ellos están ganando un ingreso sin necesidad de tener que ir a meterse dentro de los residuos a buscar que les sirve o no. La gente ya trae todo sus residuos separados ayudando tanto al medio ambiente como a los recicladores". Recalca Diana.



El evento se ha difundido por la pagina de Facebook de Carvajal Empaques, en los medios institucionales del Dagma, la CVC y también con la repartición de volantes alrededor de la ciudad. Además se ha logrado llegar a un acuerdo con el programa de Telepacifico 'Cuentos Verdes' para presentar el comunicado del evento.

¿Como debes llevar tus residuos?

Puedes ayudar al medio ambiente con estos 3 simples pasos:



1) Puedes comenzar haciendo una correcta separación de los residuos en tu hogar o lugar de trabajo, separando los residuos orgánicos tales como papeles de baño, servilletas, y de alimentos. De los residuos aprovechables puedes contar con papel, cartón, icopor, plásticos y botellas.



2) Los residuos que estén en contacto con cualquier alimento antes de traerlos, se deben lavar y secar adecuadamente; esto para evitar cualquier residuo de bacterias que se puedan encontrar en recipientes como empaques plásticos .



3) Finalmente se guardan los residuos en un recipiente especial como en una caja o bolsa reutilizable. Con el objetivo de evitar que se confundan con otro tipo de residuos.

Piezas gráficas del evento del sábado Foto: Gustavo Navarro Piezas gráficas del evento del sábado Foto: Gustavo Navarro

¿Que residuos puedes traer?

Hay una gran variedad de residuos, pero esta es una lista de lo que se puede traer:



- Botellas de gaseosa, limpido, Shampoo, Cuñetes, baldes, bolsas plásticas, bolsas de leche, empaques de alimentos e icopor.



- Papel de oficina, libros, cuadernos

- Latas de Cerveza, ollas

- Tetra pak

- Latas de alimentos





CALI