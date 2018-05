‘El plan para salvar Emcali empieza por ajustar nómina’

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) quedaron detenidas en el tiempo y sin renovaciones durante y después de que la Superintendencia de Servicios las mantuvieron intervenidas por 13 años.

Por eso, la entidad pública enfrenta desafíos de transformación no solo por el componente de Telecomunicaciones que no será vendido por las pérdidas, sino por el de Energía por el reto de la energía solar.



Casi a un año de estar al frente de Emcali, el ingeniero Gustavo Jaramillo, habla de esos retos, pero el primero será el de ajustar la planta de cargos.



¿Cuántos empleados públicos y trabajadores oficiales tiene Emcali?



Empleados públicos con cargos de libre nombramiento y remoción son 120 aproximadamente y que están dentro de la línea directiva. En cuanto a trabajadores oficiales son 2.325.



¿Por qué dice que los costos de la nómina siguen generando limitaciones para que Emcali pueda ser eficiente? ¿Cuánto cuesta la nómina de Emcali?



Podría estar anualmente por los 400.000 millones de pesos, sin los contratistas por prestación de servicios. Las convenciones colectivas de trabajo han ocasionado que gran parte de la actividad operativa de la empresa no corresponda al 70 por ciento como sería lo lógico para desempeñar actividades en la calle, como mantenimiento de redes, de sumideros, reparación de daños. Esto hace que Emcali no sea eficiente como debería ser.



¿Cuál es el camino para que Emcali sea competitiva?



Para incursionar en nuevos mercados, en energía solar, por ejemplo, para hacer todo eso se necesita gente, pero si no hay, el primer paso es un plan de reestructuración o de salvamento de Emcali.



¿En qué consiste ese salvamento?



Primero, un plan de retiro voluntario. Aproximadamente, entre 300 y 400 trabajadores se han acercado y me han dicho: ‘Gerente me quiero ir, estoy cansado’, pero hay que hacer una estructuración de ese plan para que puedan darles campo a nuevos trabajadores. Estamos en una revisión de la planta porque la empresa funciona con una estructura organizacional de hace 20 años. No se ha modernizado.



¿Cuántas personas deberían integrar la planta ideal de Emcali?Esa es la respuesta que me va a responder un estudio de la Universidad del Valle, en agosto. Emcali tiene 2.325 trabajadores y los sindicatos dicen que se necesitan 2.800, pero no sé si se necesita ese número o menos. Este proceso tiene que estar máximo en un año.

Planta de agua del río Cali, en el barrio San Antonio. Abastece a parte del centro, norte y del oeste de la ciudad. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO





¿Cómo va lo de las pérdidas por agua?



Veníamos con un indicador del 57 por ciento y estuvo por muchísimos años. El año pasado logramos bajar al 55 por ciento y en lo que va del 2018 vamos en un 54 por ciento.



Esto se ha logrado porque se abordaron las pérdidas de una forma integral, por ejemplo, con cambio de medidores.



El año pasado se cambiaron 15.000 medidores que tenían problemas. En Acueducto tenemos unos 590.000 usuarios y se establecieron 130.000 medidores con deficiencias en la medición. El otro tema es reparación de redes que están obsoletas.



¿En qué porcentaje va la reposición de redes?



Falta mucho. Yo diría que más de la mitad de lo que mide la red tiene más de 40 años y su cambio sería un costo incalculable, pero vamos cambiando poco a poco. No obstante, se han invertido cerca de 30.000 millones de pesos en reposición.



¿Cómo está Energía?



Ha presentado buenos resultados, pero si pregunta cuál de las tres unidades tiene el futuro más incierto, yo diría que Energía porque en los últimos años es el sector que está teniendo un cambio muy dinámico en cuanto a la generación, distribución y la comercialización de energía. Antes, los grandes generadores eran los que tenían grandes centrales hidroeléctrica, pero hay una migración a otra forma de obtenerla y es la energía solar.



¿Qué está haciendo Emcali frente a este desafío?

El Alcalde y usted dan por hecho alianza para Telco



Es una unidad que lleva cerca de ocho años en pérdidas. El año pasado fueron unos 92.000 millones de pesos. Es una unidad que no tuvo cambios durante la intervención de la Superintendencia. Además, siempre la estructuraron para venderla o para extinguirla. Por eso, de alguna forma tiene procesos independientes del resto de la empresa y eso le ha generado una serie de costos adicionales. A eso se suma que tiene alrededor de 550 personas.



Entonces, Emcali no la venderá...

No la puede vender o liquidar porque tiene un costo de nómina alto, cercano a los 100.000 millones de pesos anuales. No se vende porque nadie la va a comprar en esas condiciones porque de comprarla tendría que hacerlo con el personal y no será así. Si Emcali la vende podría vender solo los activos más no la nómina.



¿A qué le apostará Telco de Emcali?



Hace unos años tener telefonía celular era el gran plus. Hoy la telefonía celular está pasando a un segundo plano y de alguna forma manda la parada el servicio de Internet con datos y más velocidad. En eso, Emcali es fuerte porque tiene el cable submarino. Por eso, tenemos un plan enfocado, primero, en servicios de Internet, almacenamiento, sector corporativo. Segundo, un plan agresivo de reducción de costos de personal, costos operativos, costos de activos para poner esta unidad desde el punto de vista operacional con punto de equilibrio.



¿Cuánto ingresos recibe Telco?



En este momento, los ingresos son de 160.000 millones al año y los gastos son de 250.000 millones anuales. Tengo que buscar la fórmula para subir los ingresos y bajar los gastos.



¿En qué va la alianza con la empresa uruguaya Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel)?



Antel es una empresa exitosa desde el punto de vista de telecomunicaciones. Tiene el 98 por ciento de cobertura del mercado en Internet. Es una empresa que factura cerca de tres billones de pesos al año y es pública con sindicato. Por lo tanto, es un modelo a seguir para Emcali. Ellos (Antel) están interesados en potencializar las telecomunicaciones en Colombia, puntualmente en el suroccidente colombiano con una alianza con Emcali.

Pero hay dudas en el Concejo...



Antel nos puede servir primero por la infraestrucura tecnológica que ya tiene. Ellos ya han hecho inversiones importantes en tecnología que no tenemos en este momentos. Nos podemos apalancar de esa infraestructura para prestar mejores servicios. Ellos tienen un conocimiento que podemos utilizar para realizar esos proyectos.



¿Entonces, sí habrá alianza?



Por ahora sí. No tenemos el detalle de cómo será, pero sí habrá alianza. La primera fase de la alianza es un diagnóstico de ellos con respecto al mercado y qué servicios pueden implementar aquí en Cali. En telefonía tenemos cerca de 380.000 usuarios y en Internet, unos 120.000.



Telecomunicaciones no será tercerizado



Para nada. Es una alianza pública-pública que fortalece a las dos empresas.



