El parrillero en Cali, entre restricciones y el debate

En los primeros 11 meses de este año, la secretaría de Movilidad de Cali sancionó a casi el doble de los motociclistas que circulaban con parrillero hombre de más de 12 años, en comparación con el mismo período de 2016.

Pero hay quienes consideran que han aumentado quienes pasan por alto la medida. De acuerdo con Juan Carlos Orobio, el titular de esta dependencia, de enero a noviembre de este año se reportaron 2.613 multas por infringir la medida que inmoviliza la moto y genera multa de 15 salarios mínimos legales diario, es decir, 380.000 pesos.



Hasta noviembre del 2016 se registraron 1.478 multas y en el 2015 hubo 1.049 infracciones por el parrillero. Según Orobio, es el resultado de un trabajo de más controles con la Policía, sobre todo, porque para prevenir hechos por los cuales la motocicleta termina siendo instrumento para la comisión de delitos.



Los más usuales son los homicidios por sicariato y los robos a personas a locales comerciales o afuera de los mismos como ocurrió el miércoles y el jueves de la semana pasada, cuando delicuentes robaron a clientes del café Juan Valdez, en el barrio Granada, y a quienes departían frente a una pizzería en San Antonio. Según testigos, cuatro hombres llegaron al lugar en dos motocicletas, por lo que dos de ellos iban de parrilleros. En una hora, la Policía los detuvo en El Guabal con apoyo de tecnología y de la comunidad por llamadas oportunas. En el fin de semana un video muestra a dos hombres en moto atracando a un peatón en El Refugio.



El exalcalde Ricardo Cobo, quien estuvo cerca del asalto de Granada, señaló la necesidad de que la Policía revise el tema del parrillero y se aumente el pie de fuerza, así que hay 340 uniformados por cada 100 mil habitantes y que deberían operar 500 por cada 100 mil personas.



Juan Pablo Paredes, alto Consejero para la Seguridad de Cali, reiteró que las autoridades siguen trabajando para intervenir y controlar al parrillero, decisión con la cual no están de acuerdo integrantes de la Asociación de Motociclistas de Cali.



Este estamento señala que la moto la adquieren para trabajar honradamente una mayoría, para movilizar a dos personas.



Paredes dijo que la moto no se debe estigmatizar, pero reconoció que la delincuencia la utiliza para los robos y los homicidios. Anotó que el aumento de más policías no es la solución para evitar la comisión de delitos, en este caso, de quienes conducen con parrilleros.

Dijo que ese aumento debe asumirse como una de las medidas, pero insistió en que en Cali hay un fenómeno social que implica un igual tratamiento de brindar oportunidades de empleo a quienes en sus contextos se han quedado con el delito como opción. Por ello, recordó que en la Alcaldía hay unos 1.500 jóvenes que son gestores de paz, ayudan con tareas ambientales para el Dagma o en el MIO.



