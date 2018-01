El parque Río Cali, fase I espera últimos arreglos

15 de enero 2018 , 09:00 a.m.

15 de enero 2018 , 09:00 a.m.

El parque lineal Río Cali, en su primera fase, que comprende 900 metros (casi un kilómetro) y que va desde la clínica Nuestra Señora de los Remedios hasta la Torre de Cali, sigue teniendo ajustes.

Aunque el ingeniero Marcial Quiñones, secretario de Infraestructura de la ciudad, esperaba poner este tramo en funcionamiento al público en diciembre pasado, señaló que la iluminación con el alumbrado público generó ciertos retrasos. No obstante, aseguró que la obra está casi terminada.



Dijo que se están finiquitando detalles en una de las escalinatas o paso peatonal curvo, pero indicó que la segunda escalinata, que es recta, está totalmente lista.

Así mismo, sostuvo que trabaja en acabados en el espacio público. A su vez, aclaró que una zona quedará abierta para los vehículos de carga pesada porque por allí ingresarían las volquetas y los operarios, cuando la Alcaldía realice la demolición del puente de la calle 21 que está en pie.

Una zona quedará abierta para los vehículos de carga pesada porque por allí ingresarían las volquetas y los operarios, cuando la Alcaldía realice la demolición del puente de la calle 21 FACEBOOK

TWITTER

El ingeniero Quiñones le reiteró lo sostenido a EL TIEMPO, en artículos del año pasado, que el puente ha cumplido una vida útil que se refleja en problemas en la estructura. Recordó que no tendría sentido hacer mejoras en el puente dentro de las obras del parque lineal. Por ello, debe ser demolido, pensando en la seguridad de la ciudadanía.



Sostuvo que con la secretaría de Movilidad del municipio ya se está evaluando cómo hacer el plan de desvíos para evitar traumatismos en el tráfico, una vez arranque la demolición del puente en este año y su posterior reconstrucción, acorde con los diseños mejorados, según el ingeniero, dentro de la primera fase del parque lineal Río Cali, que corresponde a la avenida segunda norte entre calles 15 y 25. Es el área por donde va el río tutelar, bordeando la clínica hasta la Torre de Cali.



Este proyecto ha tenido retrasos desde hace 29 meses cuando se puso en marcha.

El 21 de mayo de 2015, la Alcaldía firmó el contrato con la Unión Temporal Alfa Cali y el 30 de junio de ese año firmó el acta de inicio con el contratista, en medio de expectativa, tanto de la anterior Administración municipal como para 40 ciudadanos caleños que hicieron donaciones al proyecto. Los comentarios y críticas no faltaron.



Pero había optimismo, pese a que a comienzos de ese entonces una licitación se declaró desierta porque no llegaban proponentes para asumir el reto de construir senderos peatonales, ciclorrutas, colocar suelos de adoquines, utilizar diversidad de ladrillos, embellecer dos escalinatas para cruzar el río, poner juegos infantiles y mejorar el puente de la calle 21.



En ese 2015, los holandeses de West 8 Urban Design & Landscape Architecture hicieron los diseños. Solo hasta octubre de 2015, ciudadanos vieron a obreros trabajando.

La vía a Cascajal es un paso lleno de 'cráteres' que ameritan su intervención. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Rehabilitarán la vía a Cascajal, en el sur

El secretario de Infraestructura de Cali, Marcial Quiñones, anunció que la dependencia sacó a licitación pública las obras para mejorar el deterioro de la vía a Cascajal, en el sur. Esta rehabilitación, que se hará en este año, corresponde a 3,5 kilómetros en ese paso de la carrera 143, entre la vía Cali-Jamundí y la que conduce a Puerto Tejada.



Este proyecto está concebido para seis meses, el primero para la preconstrucción y los demás para los trabajos.



Tiene un presupuesto de 6.038 millones de pesos.



CALI