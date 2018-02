El ‘pajarero’ inglés que exploró aves en el cielo de Cali

17 de febrero 2018 , 08:00 a.m.

17 de febrero 2018 , 08:00 a.m.

“Observe su entorno urbano como lo haría un pájaro. Los edificios son acantilados y cualquier área verde es un oasis para anidar, descansar y alimentarse. Se escuchan los cantos de las aves. No importa si no sabe los nombres. Solo disfrute este momento”.

El londinense David Lindo dio estas instrucciones a transeúntes caleños que se sorprendieron de verlo acostado en el andén, a pocos metros del monumento Gato de Tejada, en el oeste de Cali.



Este amante de la naturaleza siguió acostado, mirando hacia el cielo con sus binoculares y una cámara, lista por si necesitaba capturar algún emplumado.

“Aprenda a su propio ritmo.Piense que cualquier cosa puede aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Eso todavía funciona para mí hasta el día de hoy”, repitió al tiempo que algunos de los asistentes a la cuarta versión de la Feria de las Aves ‘Colombia Birdfair 2018’, se quedaron mirándolo detalladamente con la expectativa de que pudiera tomar alguna foto a uno de estos seres alados que en muchas ocasiones pocos hacen reparos en mirarlos.

Piense que cualquier cosa puede aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Eso todavía funciona para mí hasta el día de hoy FACEBOOK

TWITTER

“Soy David Lindo, también conocido como ‘The urban birder’ o el pajarero urbano. Soy un locutor, escritor, naturalista, fotógrafo, orador público, líder de viaje. ¡Oh, soy conocido por haber hecho un poco de observación de aves!”, esta es parte de su presentación para cautivar a más y más seguidores dentro de la misma Feria de las Aves que hoy completa su segundo día, entre recorridos desde la madrugada por algunos de los 11 lugares que los organizadores del encuentro han programado.

A su llegada a Colombia, David Lindo publicó en su página Facebook la foto de la tanagra de montaña, de alas azules. Foto: David Lindo

Lindo, uno de los conferencistas internacionales invitados a la Feria, dijo que nació y creció en su amada Londres. “Me encanta todo lo relacionado con la naturaleza, pero durante el tiempo que puedo recordar, las aves han sido mi particular obsesión”, comentó.



Contó también que cuando tenía 3 años desapareció durante una fiesta familiar, y provocó que su madre y allegados casi que se enloquecieran buscándolo. “Llamaron a la Policía, enviaron a un grupo de búsqueda y, finalmente, me encontraron de pie afuera de un cementerio mirando algunas urracas”.



Añadió que cuando se trata de sus adoradas aves, nunca se desconecta. “Siempre estoy atento. Si me vieras caminando por la calle, pensarías que estaba en Manhattan por primera vez, mirando con asombro. El cielo es mi lienzo y es increíble lo que puedes ver cuando miras hacia arriba: aves de rapiña, vencejos arremolinados, zorzales migratorios, cuervos estridentes. Es un mundo hermoso allá arriba”.



Lindo reiteró que su pasión principal son las aves urbanas y por eso nunca se arrepiente de organizar recorridos con amigos y turistas para contagiarlos de esta afición, paseando por las calles. “Paso mi tiempo haciendo todo lo que puedo para promover el aprecio y la conservación de las aves que comparten nuestras vidas en la ciudad. Ahora viajo por el mundo alentando a los ciudadanos y las organizaciones a salir al exterior donde sea que estén para disfrutar de la observación de aves urbanas”.



Piensa que es sencillo convertirse en un ‘pajarero’, un amante de las aves. “Todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos, oídos, corazones y mentes, y pronto nos uniremos a la naturaleza que nos rodea”.



El domingo, el londinense hará otros recorridos dentro de ‘Colombia Birdfair’ y a las 7 de la noche ofrecerá la conferencia ‘Observando aves en grandes ciudades: El pajareo urbano’, en el Zoológico de Cali.



Una hora después, Carlos Mario Wagner, director de la Feria, encabezará el acto de clausura.



CALI