El Museo Jairo Varela, escenario de dos presentaciones especiales

Con la presentación del artista Ismael Miranda y el primer encuentro de trombón de mujeres, el Museo Jairo Varela da inicio a sus eventos culturales para este fin de semana en la Sucursal.

Ismael Miranda, conocido en su larga trayectoria como el “El niño bonito de la salsa”, nacido en Aguada, Puerto Rico, el 20 de febrero de 1950, estará en Cali mañana para dar comienzo a la celebración de los Cincuenta Años de su Vida Musical, para esto la empresa de entretenimiento de Rosa González, el Museo de la salsa de Carlos Molina y la Fundación Museo de la Salsa Jairo Varela se han unido para dar la bienvenida a Cali y llevar a cabo un conversatorio en la sede del Museo de la salsa de Carlos Molina, en la Carrera 11 B No 24-44, Barrio Obrero, a las 10:00 a.m.



La primera grabación de Ismael Miranda la realizó con Joey Pastrana en 1967. Pero ya en 1968, se lanzó una producción completa titulada “Harlow presenta a Ismael Miranda”.



Tuvo la fortuna de entrar a Fania All Stars a los 18 años y desde entonces es una de las voces más representativas de este movimiento musical.



En 1973, con su orquesta Revelación, grabó uno de sus temas más reconocidos, “Así se compone un son”. En 1984, grabó con la Sonora Matancera. Más adelante, desarrolló un proyecto sobre el bolero con Andy Montañez.



Ismael Miranda, es hoy en día, con Oscar de León, las voces más soneras de la salsa. Es una leyenda viviente, con una voz de privilegio, única.

Continúan los eventos para el fin de semana

Entre el sábado 17 y domingo 18 de marzo se realizará el Primer Encuentro Femenino de Trombón en las instalaciones del Museo de la salsa Jairo Varela, que tendrá la presencia de reconocidas docentes como Luz Amparo Mosquera, de la Filarmónica de Bogotá; Isabel Roch, música franco-venezolana; Ivette González y Laila Díaz Franco, trombonista y cantante, además coordinadora del evento.





