Este lunes 18 de diciembre vuelven las fotomultas móviles a Cali

A partir de este lunes 18 de diciembre volverán a operar las cámaras de fotomultas móviles que regularán el parqueo en zonas ‘críticas’ como los alrededores de los centros comerciales y clínicas.

Así lo informó el secretario de Movilidad de la ciudad, Juan Carlos Orobio, quien dijo que se busca garantizar la seguridad vial de los peatones, además de que servirán de apoyo a los controles ejercidos por el Cuerpo de Agentes de Tránsito.



“Cuando los ciudadanos somos responsables, respetamos y acatamos las normas de tránsito no tenemos por qué temerles ni a los controles que ejercen los agentes ni a las cámaras”, precisó Orobio.



También señaló que primero saldrá una el lunes y la segunda en el transcurso de la semana.



“Estas cámaras móviles también estarán haciendo control en las zonas donde se parquean los vehículos que prestan servicio de transporte informal y que ya han sido previamente identificadas”, sostuvo el funcionario.

En el 2014 los caleños hicieron varias protestas rechazando las fotomultas Foto: Archivo particular

El abogado Víctor Hugo Vallejo, experto en temas de movilidad, vio positiva la medida y dijo que los controles electrónicos tienen mayor objetividad.

“El buen comportamiento del sistema de circulación terrestre es un deber legal de todos los usuarios; acatar las normas de tránsito es contribuir a la seguridad vial”, dijo.

Indicó que es la norma incentivará el uso del transporte público.



“Si el usuario tiene una cita en un lugar que no cuenta con parqueadero privado debería tomar el transporte público como una opción, no solamente por no exponerse a la multa, sino por contribuir a la seguridad vial”, precisó el abogado.



Para Luis Fernando Masea, profesor de Vías y Transporte de la Universidad Javeriana, las fotomultas móviles son buenas para ejercer control si son administradas por la Alcaldía

Las sanciones de fotodetección llevan varios años en la ciudad Foto: Archivo particular

“Sería mal ver que las cámaras móviles son operadas por terceros, así como pasó en otras ciudades del país donde las fotomultas se convirtieron en un negocio que lucraba a particulares, por eso tomaban fotos indiscriminadamente y sin control, incluso, sin personas expertas en movilidad”, dijo el profesor.



El secretario Orobio informó que se tiene un convenio con el Centro de Diagnóstico Automotor para el apoyo técnico.



“Las cámaras no van a operar sin control, sino que tendrán sitios y planes de acción específicos que definirá la subsecretaría de servicios que busca garantizar que el trabajo se haga correctamente”, manifestó.



Según el Código Nacional de Tránsito, la multa para quienes invadan el espacio público con vehículos automotores es de 15 salarios mínimos diarios vigentes.+}



