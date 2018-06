El Festival Internacional de Ballet, cada vez más cerca de los caleños

04 de junio 2018 , 09:00 a.m.

04 de junio 2018 , 09:00 a.m.

El Festival Internacional de Ballet, que se alista para su versión número 11, ya no se realizará cada año, sino cada dos. La maestra Gloria Castro, su directora, aceptó la propuesta de la municipalidad, lo que le dará un respiro en la preparación de un evento que cada vez se acerca más el ballet y la danza contemporánea a la comunidad.

Durante tres días habrá clases en el Bulevar del Río y de la mano del coreógrafo estadounidense Earl Mosley, y, desde mañana, durante tres días, las clases serán solo para los niños en salones acondicionados en la Plaza de Toros. Y el sábado, en la apertura, los caleños se llevarán una sorpresa con la presentación de La Fura dels Baus, de España, que por primera vez llega a Cali.



“El Festival busca un acercamiento mucho más directo con el público, que no solo vayas a ver el espectáculo o que en la parte pedagógica te cuenten el desarrollo de la historia de la danza y el ballet y su importancia en el desarrollo de la humanidad, sino que también te muevas, que participes y sientas cómo tu cuerpo se puede llenar de energía, cómo la danza puede contribuir a una mejor calidad de vida”, dice la maestra.

La maestra destaca que los precios son económicos, el más costoso es de 40.000 pesos. Foto: Santiago Saldarriaga, EL TIEMPO



¿Cómo ha evolucionado este Festival?

Empezamos con un promedio de 3.000, 4.000 personas y hemos llegado a tener 500.000 espectadores; en esta década nos han visitado 600 bailarines y uno se llena de alegría al oírlos y ver que se llevan una imagen de Colombia muy distinta a la que se vende en el exterior. Durante 10 años hemos hecho el Festival anualmente, a partir de este año lo haremos cada dos años.



¿Por presupuesto o por qué?

Porque el año pasado hubo como un choque con las fechas de la Bienal de Danza, el Alcalde sugirió que nos alternáramos, ellos hacen otro tipo de trabajo; entonces un año irá el Festival y al siguiente la Bienal.



¿Cómo se imagina el Festival en un futuro?

Quisiera un Festival grande, que pudiera sentirse con mayor fuerza en el país. Pero creo, realmente, que si contribuye a desarrollar la profesión del arte del ballet, me sentiría muy bien servida, es mi propósito de toda la vida.



¿Qué tan complicado es organizar un Festival de estas características?

Complicadísimo, caímos en año electoral con ley de garantías. Estos procesos son delicados, hay voluntad del Alcalde, de Cristina Armitage, de la secretaria de Cultura, pero no pueden saltarse los procesos. La contratación se hizo casi en abril y a finales de ese mes legalizamos todo, eso implicó que fuera difícil contar con la empresa privada.



¿Qué compañías hay que ver sí o sí?

La Compañía Nacional de Danza de México, 48 bailarines, con ‘La Pavana del Moro’, del mexicano José Limón, una obra moderna. La gente piensa que el ballet es solo ‘Cascanueces’, ‘El lago de los cisnes’, ‘Don Quijote’, no, el ballet ha evolucionado muchísimo porque se contactó con la danza contemporánea. Estará Larreal de España; los italianos traen un programa muy contemporáneo, creo, que la gente se va a conectar muy bien con ellos. Son 15 compañías de 12 países del mundo.

La maestra dice que se presentarán 11 galas en el Municipal y el Jorge Isaacs, las entradas en Tuboleta y en www.tuboleta.com Foto: Santiago Saldarriaga, EL TIEMPO



‘Cultura para la paz es el lema que mueve este año el Festival

La paz es educación, es arte y el arte es transformador. Tengo para mostrar muchos niños que cogí muy pequeños y hoy en día son bailarines profesionales en las grandes compañías del mundo, pase lo que pase, digan lo que digan, esos niños dan la cara por Colombia, cambiaron su vida y las de sus familias. Si no hubiera existido Incolballet, jamás se hubieran descubierto a sí mismos como talentos para la danza. Con ellos organice un comité internacional y fuimos armando el Festival, se convirtió en una especie de curaduría; ellos vendrán, algunos ya no bailan porque son de las primeras generaciones de Incolballet, algunos ya son maestros como Roberto Zamorano, quien salió del barrio San Luis y hoy es maestro en la Scala de Milán, entonces como no estar orgullosos. El 15 dedicaremos una función hecha solamente por los muchachos que se llamará la ‘Gala del reencuentro’.



¿Qué se verá en el Bulevar?

Vamos a tener un espacio donde niños de 10 a 100 años van a bailar, serán clases abiertas y masivas; vamos a tener las compañías que se presentarán en el Municipal o el Jorge Isaacs, puede ser baile contemporáneo, clásico o un neoclásico. Pero previo al Festival, hemos organizado tres salas de ballet en la Plaza de Toros para que los niños se relacionen con el cuerpo, el espacio y el tiempo. Serán recibidos por zanqueros y actores; antes de clases de ballet irán a la estación Coppelia, estarán los muñequitos del segundo acto y los niños harán de arlequines, de chinitos; luego pasarán a la estación de Pedro y el Lobo, ahí estará el pajarito, el gato, el lobo, el pato; luego irán a la estación del Lago de los cisnes, estará el blanco y el negro apoyados por Rothbart, el brujo que los convirtió en cisnes y se les contará la historia. Mañana será para niños de 4, 5 y 6 años; el miércoles para los de 7 y 8 años; el día 7 para los de 9 y 10.



¿Qué otras actividades hay con niños?

Buscando que los niños y la juventud se apropien del Festival, hemos descubierto que algunos colegios ya tienen incluidos en sus programas las materias artísticas; con los que tenían danza escogimos a cuatro de cuatro colegios y dos de dos academias privadas, serán teloneros de las compañías profesionales.