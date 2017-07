Escritora habla en Cali sobre su libro del paciente diabético

14 de julio 2017 , 08:54 a.m.

La vida de una persona cambia de manera radical en el momento en que le dicen que su existencia no volverá a ser la misma a causa de una enfermedad.

A partir de la frase “mi historia cambiará tu vida” la Fundación Voces del pie diabético fundada por la periodista Erika Montañez, busca ayudar en su mayoría a personas de bajos recursos que padezcan de diabetes, para que tengan acceso a atención médica especializada así como también brindarles los acompañamientos necesarios tanto a la personas enfermas como a su familia, para que aprendan a sobrellevar la situación.



Entre los tipos de diabetes más conocidas están la tipo 1, 2 y gestacional, siendo la primera una condición de nacimiento o de padecimiento desde edad temprana donde la persona es insulino dependiente; la tipo 2 es una condición que se adquiere por malos hábitos de salud, que terminan desencadenando la enfermedad; en este tipo el paciente produce la insulina, sin embargo esta es en menores cantidades o de mala calidad por lo que por medio de medicamentos se les suple al paciente sus necesidades; y la tercera se desarrolla en el momento de evolución del embarazo y afecta a la madre y al bebe. Convirtiéndose la diabetes en la 4ta causa de muerte a nivel global.



Tras un trabajo de tres años de investigación Montañez publica su primer libro ‘Un paso en falso’, una sentida narración que recopila la historia de diferentes pacientes diabéticos, de los cuales dos fallecieron durante el proceso de escritura; una obra que se aparta del lenguaje médico y por medio de un voz común y familiar pretende alertar a pacientes diabéticos, familias o futuros pacientes, de las consecuencias y riesgos al padecer o llegar a padecer esta enfermedad silenciosa.

La vida de su padre desde hace 10 años padeciendo diabetes fue la que la llevo a tomar la decisión de involucrase en este tema. Foto: Tomada de la págin web Fundación Voces del Pie Diabético

Un trasfondo personal es la historia oculta detrás del libro, pues su padre es uno de los más de 4 millones de colombianos diagnosticados con diabetes tipo 2, su motivación para empezar a brindar ayuda y enseñar que uno de los factores importantes con esta enfermedad es la familia pues “cuando hay un diabético en casa, todos somos diabéticos”, afirma Erika



Un paso en falso trata sobre el drama de las amputaciones en pacientes con diabetes en Colombia, situación alarmante pues cada 15 a 30 segundos se amputa una extremidad en el mundo por este tipo de enfermedad a la que se denomina pie diabético.



Análisis dicen que el 25 por ciento de la población de pacientes diabéticos tienen problemas y mayor incidencia para ser amputados de pie diabético, siendo esta una de las tantas complicaciones de este tipo de pacientes, situación que no solo se convierte en un drama físico sino también a nivel psicosocial y psicológico en donde el apoyo de la familia o amigos se convierte en un elemento esencial para que el paciente logre superar y salir adelante después del diagnóstico.



La neuropatía es una de las razones para que se dé el pie diabético, entendiendo esta como la pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores, representadas en una úlcera, herida, raspón, picadura, etc., debido a la poca sensibilidad el paciente no es consciente de la herida y el proceso infeccioso se da de forma interna y ya cuando está en un punto grave la infección, esta se exterioriza, causando una salida sin regreso, pues la solución es la amputación.



Erika invita a que los pacientes diabéticos estén pendientes del color de sus pies, de la forma, de sus uñas y de marcas que puedan resultar sospechosas, argumentando que un diagnóstico oportuno y temprano lograría evitar la amputación de dicha extremidad afectada.Gracias a la Casa de la Diabetes se hace posible la visita de la escritora a las 9:30 de la mañana, este viernes en la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero, en Cali, como parte de la feria ‘A lo natural’. Un espacio totalmente gratis para todos los asistentes donde habrá conversatorios, preguntas, educación y venta del libro.

Fundación Voces del Pie Diabético f La fundación es la creadora del primer documental en Colombia que trata el tema de la amputación por pie diabético, bajo el testimonio de vida del señor Tomás Gómez quien durante la producción murió.

Para poder ver el documental, conocer casos, saber sobre el trabajo de la fundación y más, visite la página web www.vocespiediabetico.com o comuníquese al celular 311-275-0533.