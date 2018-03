El desminado que abre los senderos de paz en Florida, Valle

Apenas derribó el arbusto, José Herminsul Giraldo dio un paso. Necesitaba troncos para un cerco. Pero, de pronto, una explosión lo sacó volando. Cuando pudo abrir los ojos, vio su pie izquierdo destrozado y pensó que moriría en ese monte en Florida, en el suroriente del Valle del Cauca.

"Al reaccionar, me dije que no podía quedarme tirado porque me desangraría. Caminaba y me arrastraba por el filo del cerro, hasta cuando oí voces y música abajo. Les grité. Entonces, subieron y me sacaron. La ambulancia llegó, pero los médicos me dijeron toca amputar...qué le vamos a hacer hay que seguir", narra el hombre mientras limpia un cultivo en esa montaña.

Herminsul Giraldo, el campesino que el 21 de julio 2012 perdió su pie izquierdo cuando pisó una mina en la vereda El Líbano, zona rural de Florida Valle. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

No tiene miedo pese a que esta cerca del sitio de la explosión. Es el cerro de la vereda Líbano, donde desde diciembre se mueven 200 uniformados de azul que llevan la sierra manual, una espátula y una pala. No se les permite cargar celular ni cadena ni monedas, rodeados de esa sombra de guerra, la que hace más de dos años no suena por el retiro del frente Sexto de las Farc.



Cada uno es un desminador, una palabra sin diccionario y que solo se puede mentar en un país como Colombia, el segundo del mundo con más víctimas de minas antipersonal. Esa tarea es crucial en los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc.



Los procedimientos de desminado se iniciaron a partir del 6 de agosto de 2016.

El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario 6 suma a unos 600 hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados.

Batallón Humanitario descontaminó 3.024 de 7.841 metros. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Los 200 que están Florida corresponden a la Brigada Número 1, que se activó desde el 6 de agosto de 2016 y se extiende por el país.



La misión hoy es descontaminar de explosivos al Valle, Cauca y Nariño, dice el coronel Alexander López, comandante del Batallón.



Es una región donde la guerra ha golpeado. En el Valle fueron 834 eventos con minas; hubo 256 víctimas, de ellos 190 de la Fuerza Pública y 60 civiles.



En el Cauca se reportaron 1.878 eventos; hubo 595 víctimas (329 de la Fuerza Pública y 266 civiles).

No son pocas las trochas por donde tienen que caminar los oficiales. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

En Nariño hubo más drama entre la población civil. Fueron 1.869 eventos para 868 víctimas (300 de Fuerza pública y 568 civiles).



La tarea de los desminadores es compleja. El mayor Fredy Ricardo Chinome habla en la sala de operaciones que identifica donde están todos los efectivos, a los cuales se les verifica su tarea cotidiana. La meta es ofrecer garantías en esa misión.



El Batallón tiene la misión de descontaminar los sitios donde antes los actores del conflicto dejaban trampas. No pocas veces cayeron campesinos como José Hermínsul o niños atravesado caminos para llegar a sus escuelas.



La profesora María del Socorro Saavedra cuenta que los niños recibieron orientación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y se tiene más en cuenta la escuela que antes era invisible bajo el conflicto. A los niños de Líbano se les pide ir por la carretera y no por atajos. La caminata puede durar dos horas, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera Central.

Los hombres deben cargar con elementos y uniformes superiores a los 15 kilos por seguridad Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

La Brigada ya descontaminó 3.024 de 7.841 metros del cerro. “¿Qué estamos haciendo?”, se pregunta el coronel López y se responde: “Les estamos devolviendo la tierra a los campesinos para que puedan volver a sembrar, a caminar”.



José Hermínsul, padre de cinco hijos, con una prótesis que le entregó el CICR, no sabe quién puso la mina. “Trabajo tres días porque no aguanto más con el pie. Ojalá algún día acaben las minas para que mis muchachos y todos podamos cruzar sin miedo este monte”.

Cómo desminar

Una práctica con las manos



Es un milímetro a milímetro. Se llama barrido de senda. Es manual. Lo primero es delimitar y señalizar el área de riesgo.



El desminador realiza una inspección visual y verifica que no haya metales ni alambres de tropiezo en el piso o los árboles. Usa una vara, con la misma prudencia de quien desactiva una bomba. La tarea comprende el desmalezamiento en el que se requiere ese mismo cuidado. Si encuentra una mina la demarca.



Con cuidado todo el tiempo



Nunca hay riesgo cero. Los desminadores, enfundados en su pesado traje y botas especiales, no llevan celulares ni nada que pueda causar una activación.



En el procedimiento se usa el detector de metales para tener certezas. Una vez se demarca y se pone el cartón rojo con una calavera, acompañada de ‘Peligro mina’. La misión sigue con una excavación, manteniendo ese cuidado. Luego el avance de la vara base. La detonación se cumple tras el grito de alerta. Cuando se destruye, hay una sensación de alivio.





