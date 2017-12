El deporte encontró una pista en medio de los rumberos caleños

La transmisión en vivo con la voz de ‘La Goga’, la locutora mejicana que brilla en el mundo del ciclismo, atrajo a más de uno de los asistentes a la Calle de la Feria de Cali, en una hora inusual de diciembre.

Y Georgina Ruiz Sandoval no era la única figura tempranera por televisión. En la pista estaban el rutero español Óscar Sevilla, el velocista Fernando Gaviria, el mundialista Edwin Ávila, el escalador Sergio Luis Henao y Járlinson Pantano, el único vallecaucano en la carpa de las carreras europeas.



El clima frío y el horario laboral no le dieron la asistencia suficiente al espectáculo, pero el Primer Grand Prix quedó como un evento con futuro y, según el secretario del Deporte y Recreación, Silvio López, “es una gran apuesta del alcalde Maurice Armitage para darle un evento deportivo de magnitud”.



El certamen, que congregó tres deportes de velocidad y vértigo (ciclismo, patinaje femenino y competencia en silla de ruedas), tuvo el impulso de la Fundación Jarlinson Pantano, que lidera la esposa del ciclista y también deportista, Yesenia Escobar.



El circuito ciclístico estuvo entretenido con los jalonazos del español Sevilla, quien no le dejó de dar manija todo el tiempo. Los embalajes eran parte del espectáculo en el circuito en la Autopista Sur, entre carreras 56 y 39.

Gaviria se retiró por un pinchazo y no faltó una caída de un ciclista, pero sin consecuencias.



Al esfuerzo definitivo llegaron Sevilla, Ávila y Carlos Alzate. Los ojos del favoritismo estaban en los dos primeros, pero el tulueño Alzate, con raíces capitalinas, demostró que rapidez.



“Lo intente siempre de larga distancia. Pero lo importante es que ha sido una competencia interesante para seguir corriendo”, dijo Sevilla.

Unas horas antes, los espectadores vieron la rapidez de una competencia en silla de ruedas. En el circuito se programaron 21 kilómetros.



El bogotano Javier Rojas Diaz fue demoliendo a sus rivales para ganar con un tiempo de 54 minutos con 20 segundos.



Lo siguieron el mejicano Alfonso Zaragoza, de México, con 55 minutos 56 segundos; y en el tercer puesto llegó el venezolano Juan Ramón Valladares, al registrar 59 minutos 43 segundos.



Rojas Díaz destacó la realización de la competencia y se mostró alegre por participar en este encuentro deportivo en el marco de Feria.

Hoy en la Feria de Cali

A las 11:00 a.m. se abre Feria Rural en Felidia y Pichindé y las comunas 2, 3, 13 y 19; a las 2:00 p.m. desfile de autos antiguos, autopista Suroriental; el Encuentro de Melómanos, 4:00 p.m., en la Unidad Jaime Aparicio; Superconcerto en el estadio Pascual Guerrero.



En la Plaza de Toros de Cañaveralejo, 4:00 p.m., David Mora, Alberto López y Luis M. Castrillón.