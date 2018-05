‘El cable submarino del Pacífico superó los reparos de comunidades’

07 de mayo 2018 , 08:00 a.m.

07 de mayo 2018 , 08:00 a.m.

El cable submarino del Pacífico es una de las principales cartas que se juegan las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para continuar con la unidad de Telecomunicaciones e inclusive fortalecerla con una alianza que no tendría reversa con la empresa uruguaya Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

El cable es la apuesta por la cual, Emcali pretende mejorar en el mercado servicios de Internet y datos, que es el objetivo del gerente general de la empresa pública caleña, Gustavo Jaramillo.



No obstante, la puesta en marcha del contrato suscrito por Emcali con la firma Level 3 para las obras de canalización subterránea y fibra óptica del cable en un tramo de 160 kilómetros (van 134 kilómetros), en la antigua vía a Buenaventura, ha tenido altibajos, pero el gerente aseguró que se superaron para culminar estos trabajos el 24 de julio próximo, según el otrosí 18 del mismo contrato. Se esperaba que la entrega de la obra hubiera sido en enero de 2018.



En 2014, los trabajos se suspendieron y se retomaron en 2016. En el 2017 se volvieron a suspender hasta marzo de este 2018, cuando se regresó al proyecto.

En 2014, los trabajos se suspendieron y se retomaron en 2016. En el 2017 se volvieron a suspender hasta marzo de este 2018, cuando se regresó al proyecto FACEBOOK

TWITTER

Todo esto, debido a los reclamos de miembros de los consejos comunitarios de Buenaventura, además del trámite de un permiso de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Según Jaramillo, el cable se mantiene con dos rutas para garantizar el tráfico de grandes volúmenes de información. Recordó que desde 2015, se habilitó el cable aéreo como respaldo para atender contingencias. Es así que en ese 2015, Emcali informó que arrancó con una capacidad de 12 gigabits por segundo y terminó en el 2016 con 24 gigabits por segundo, argumentando poder entregar acceso a datos e Internet con mayores velocidades y conectividad.



Pero persisten las dudas de los concejales Carlos Pinilla, Diego Sardi de Lima, María Grace Figueroa, Patricia Molina, Carlos Hernán Rodríguez, Roberto Rodríguez, Juan Manuel Chicango Castillo, Jacobo Náder y Carlos Andrés Arias sobre que este no habría sido un buen negocio para Emcali con una inversión de 21 millones de dólares (más de 59.000 millones de pesos).



El gerente Jaramillo defiende el proyecto y aseguró que la canalización avanza sin problemas. “Las comunidades pedían unas obras de mejoramiento y tuvimos el acompañamiento del Ministerio y la Vicepresidencia. Se llevaron a cabo esas obras y los trabajos del cable se están ejecutando con normalidad”, afirmó Jaramillo. Dijo que con el cable se compró la capacidad de Internet durante 15 años a un valor que hoy sería más o menos la cuarta parte de lo que le costaría a Emcali comprarla a un proveedor del cable que venga por el Atlántico. Emcali pagó dos dólares aproximadamente por cada mega, “eso quiere decir que si Emcali no tuviera el cable tendría que salir a comprar el mega a 7 o a 8 dólares para vender el servicio a los caleños”.



Los concejales piensan que Emcali pagó por solo ocho landas hasta el 2030 y Level 3 podría operar las 22 restantes, quedando en desventaja. Insistieron en que temen que no hay cláusulas que limiten el contrato.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI