‘El asesinato de los tres ecuatorianos no quedará impune’

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se comprometió en que el asesinato de los tres ecuatorianos vinculados al periódico El Comercio no quedará en la impunidad.

El lunes, el alto funcionario confirmó en Cali que los tres cuerpos, recuperados la semana pasada de zona rural de Tumaco, en medio de minas antipersonas en Nariño, y que fueron trasladados para sus necropsias en la sede regional del Instituto de Medicina Legal en la capital vallecaucana, que efectivamente corresponden a los tres extranjeros, secuestrados el 26 de marzo de este año. Detrás de este secuestro y asesinato estarían disidentes de las Farc, bajo el mando de alias ‘Guacho’.



Las tres víctimas que pertenecían al periódico El Comercio, de Ecuador, eran Javier Ortega, de 36 años y periodista de este medio de comunicación; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45; y el conductor Efraín Segarra, de 60. El lunes, los cuerpos de los ecuatorianos fueron entregados a las familias y luego a funerarias en Cali para hacer la respectiva preparación de estos cadáveres, antes de su repatriación que podría llevarse a cabo este martes o miércoles.

El fiscal Martínez señaló que se confirmaron las identidades, tras exhaustivos análisis de forenses de Medicina Legal en Cali y luego de una reunión con sus directivas, que se extendió hasta la madrugada del mismo lunes 25 de junio.

Esta confirmación se cumplió, luego de que las cartas dentales de los cadáveres no fueron suficientes para informar a la opinión pública, pero sobre todo, a las familias de los tres ecuatorianos, que sí se trataba de ellos. Sin embargo, el fin de semana pasado hubo malestar entre las mismas familias y el gobierno de Ecuador porque se enteraron por la cuenta de Twitter del presidente Juan Manuel Santos de que las tres víctimas serían los tres empleados de El Comercio.



De hecho, José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, le envió una carta de protesta formal al gobierno de Colombia por la manera en la que se ha manejado la información sobre el hallazgo y reconocimiento de los cadáveres del equipo periodístico de diario ecuatoriano.



No obstante, el lunes, el Fiscal General de la Nación sostuvo que se reunió con familiares de los extranjeros para informar los avances de Medicina Legal “y que concluyeron en la madrugada del lunes. Se les ha informado a los familiares que los cuerpos efectivamente pertenecen a los tres periodistas y con base en esa determinación continúa la investigación". Anotó: "He empeñado la palabra del Estado de Colombia y, por supuesto, de la Fiscalía General de la Nación para manifestarles a las familias que este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad y muy tempranamente actuará la justicia para que se establezca la responsabilidad correspondiente".



Añadió que “la investigación avanza desde ya por muy buen camino”.



En la reunión también participaron oficiales de la Policía de Ecuador, y miembros de la Cancillería y de Medicina Legal de ese país.



Sobre el cuarto cadáver que fue trasladado con el de los ecuatorianos a Medicina Legal en Cali, el fiscal Martínez dijo: “La Fiscalía tiene información y en su momento daremos más datos”. Pero anotó que hasta este lunes no se había identificado. Al respecto, hay versiones de que podría ser un presunto disidente de las Farc.

En la reunión con los familiares, también estuvieron abogados de ellos, como el ecuatoriano Javier Andrade, en calidad de representante legal. El abogado dijo que:



“Las tres familias ratificamos el compromiso que ha hecho la Fiscalía del Estado colombiano en cuanto a que tengamos directo acceso al expediente de todas las investigaciones y, sobre todo, una comunicación directa sobre toda la investigación”.

Aseguró que el gobierno de Ecuador trabajaría de la mano con Colombia para progresar en el esclarecimiento de estos homicidios. Las familias manifestaron el fin de semana que esperan conocer toda la verdad y algunos allegados plantearon que también aspiran a actos de reparación.



El defensor nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, pidió rigurosidad en la necropsia de los tres cuerpos que la semana pasada fueron trasladados de Nariño a Cali. Hay expectativa por precisar si se trata de los tres periodistas ecuatorianos asesinados en límites entre Colombia y Ecuador. El defensor, además, se reunió con algunos de los familiares de los tres ecuatorianos que la semana pasada viajaron a la capital del Valle del Cauca.



Esta petición se dio después de la carta dental presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal no fuera suficiente para identificar plenamente los cuerpos hallados en una zona selvática de Tumaco y así entregarlos.



Negret Mosquera reiteró que desde el primer momento la entidad brindó el acompañamiento a las familias y señaló

Dentro de la investigación se ha venido señalando que los tres ecuatorianos fueron asesinados por disidentes de las Farc, bajo el mando de alias 'Guacho'.



“Hicimos una carta pública al señor “Guacho” para que los liberara y desafortunadamente no ocurrió”, dijo el defensor Negret.



“Se tendrá la verdad, se tendrá de parte de las Fiscalía General las investigaciones necesarias”, añadió el funcionario.



El defensor indicó que en Tumaco hay otros secuestrados. Dijo que el Gobierno debe hacer una intervención urgente en esta zona por la crítica situación de orden público.



Entre tanto, las familias de los tres ecuatorianos que se desplazaron a la capital vallecaucana manifestaron que siguen con la expectativa y esperan la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos y acciones de reparación por estos asesinatos.



