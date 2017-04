En Semana Santa, ascenso a cerros tutelares de Cali va hasta la 1 p.m.

12 de abril 2017 , 10:20 a.m.

El ascenso a Cristo Rey, Tres Cruces y a la Virgen de Yanaconas será a partir de las 6:00 a.m. en estos días santos. Los cerros se cerrarán desde la 1:00 p.m y a las 3:00 p.m. se hará la evacuación de los peregrinos. No se permitirán menores de 6 años ni embarazadas de más de 4 meses. Tampoco mascotas, hacer fogones ni ventas en los monumentos.

La seguridad para Semana Santa en esta zona y en toda Cali estará a cargo de 1.926 uniformados. Estarán en entradas y salidas de la ciudad, centros comerciales, iglesias y principales ejes viales.



Por la Terminal de Transportes se espera un movimiento de 430.000 pasajeros. Allí, al igual que en las iglesias y en los cerros tutelares se contará con el apoyo de los organismos de socorro y de la Policía para garantizar la movilidad de feligreses y viajeros.



“El llamado es al autocuidado, no tiene sentido que una persona de 9 meses de embarazo trate de ascender unas pendientes altas y un kilometraje con sol, no tiene sentido que llevemos niños de brazo, no se permitirá el ingreso de armas blancas, armas de fuego, tampoco lleven sus mascotas”, dijo el secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano.



“Los caleños podrán encontrar en la ciudad diferentes puestos de control y de educación como las aulas móviles de tránsito”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio.



En la Terminal se espera, además, la movilización de 42.000 vehículos.

“La operación y el servicio al interior de la Terminal cuenta con un efectivo esquema de seguridad y es monitoreado por circuito cerrado de televisión las 24 horas del día”, dijo el gerente de la entidad, James Mosquera.



Los destinos de mayor demanda son el Lago Calima, San Cipriano, Buenaventura, Eje Cafetero y la costa Atlántica. Y los destinos religiosos más buscados son Buga, Popayán, Pasto y poblaciones del Valle.



