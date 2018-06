El 86 % de los caleños ha leído noticias falsas en Internet

En la indagación hecha en Cali se evidencia el 86% de los encuestados alguna vez se ha dado cuenta que una noticia que leyó en Internet resultó siendo un rumor o una noticia falsa.

El Caribe, con un 90 por ciento, es la zona del país donde los consultados más aseguraron que se encontraron con este tipo de situación y Bogotá donde menos se presentaron estos casos.



La encuesta se realizó a 1.040 personas en Cali, Medellín, la Costa Caribe, los Santanderes, el Eje Cafetero y Bogotá entre febrero y marzo pasado.



El 24 por ciento de los encuestados dijo que visitaba varias veces al día las páginas web de medios de comunicación de su ciudad y otro 24 por ciento lo hace una vez al día.



Los caleños, en un 62 por ciento, señalaron que le creen más a la información publicada en medios de comunicación por parte de expertos técnicos y académicos; en un 56 por ciento a la impartida por profesionales del sector de la salud y en un 46 por ciento por parte de ambientalistas y representantes de organizaciones no gubernamentales.



Quienes tienen menos credibilidad son los ministros, alcaldes, gobernadores, magistrados y jueces con un 9,0 por ciento y los congresistas con un 4,0 por ciento.



Así mismo, el estudio revela que el 28 por ciento de los consultados considera que los medios digitales brindan información con exactitud y el 23 por ciento que estos canales educan a la gente. Sin embargo, solo un 10 por ciento cree que ofrecen mecanismos para manifestar inquietudes y quejas.



El estudio también revela en qué región del país cada portal digital es más consultado. Por ejemplo, EL TIEMPO es más fuerte en Cali con un 59 por ciento, seguido de El País de Cali con un 56 por ciento.



