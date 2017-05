Efraín y su amor en tiempos de la web

Los ensayos que Karol Dahiana Barbosa preparaba para salir a escena pasaban por el ojo crítico de su abuela Martha Mendoza, quien en las tardes la grababa con un celular. El resultado se comparaba con videos de Youtube, de representaciones de la obra literaria de la que la estudiante sería la protagonista.

También fue su abuela quien en su máquina de coser y con aguja en mano se encargó de los ajustes para el vestido que Karol luciría ante un público compuesto por unos 700 espectadores. Fue en el teatrino de la institución educativa José Antonio Aguilera, del municipio de San Pedro, en el centro del Valle, y su público fueron alumnos y profesores.



Más de un detalle y puesta en escena de la obra María, del escritor vallecaucano Jorge Isaacs, en la que Karol recibió el papel de la joven que enamoró a Efraín, fue pulido en ensayos de dos meses con profesores y compañeros, en las tardes al final de cada jornada.



El coordinador del plantel, Fredy Chaves, destaca que la representación brilló durante las actividades académicas previstas en el ‘Año Isaacsiano’, con ocasión de los 150 años de publicación de María, clásico literario del Romanticismo.



Karol actuó como María y su compañero de salón, Carlos Hernán Atehortua, como Efraín. En total fueron 11 personajes y 9 pasajes escogidos para un montaje de casi media hora ante el público local.

Las profesoras Alba Lucía Moreno y Liliana González, del área de español, la primera de los grados noveno y la segunda de 10 y 11, estuvieron al tanto del montaje, que empezó dos meses atrás y que ni en Semana Santa paró en sus preparativos.



La puesta en escena se hizo un día después del Día del Idioma, que este año cayó un domingo.



“Los personajes fueron escogidos en ‘casting’ entre los estudiantes de los cuatro grados noveno del plantel. Hubo mucha participación y compromiso, con un trabajo previo de lectura, de la biografía, de conocimiento del ambiente de la época”, dice la profesora Moreno.

El idilio fue parte de la presentación escolar. Foto: Archivo particular

Su colega Liliana González González cuenta que como parte de la documentación y actividades académicas, cada día, un salón debía ver la película María, producción mexicana que en 1972 protagonizaron Taryn Power y Fernando Allende, como personajes principales.



Ahí tuvieron parte de la idea del vestuario de la época, de los paisajes y naturaleza que describe la obra y de ese amor que llega hasta cuando se apaga la vida de María.

“Hubo mucho compromiso de estudiantes, profesores y padres y acudientes. Es una forma de acercarlos a la literatura. A los muchachos les sorprendió ese amor y la forma de expresarlo”, dice.



Carlos Hernán, el enamorado Efraín, cuenta que tanto a él como a la mayoría de estudiantes los sorprendió ese amor y relación entre la pareja. “Muy diferente a los de estos tiempos. Con la mirada expresaban todo, el contacto físico era mínimo. Decir ‘te amo’ no eran unas simples palabras, se decían de corazón”, expresa.



A mediados de año, los mejores alumnos de cada salón del colegio y las escuelas que hacen parte de la institución educativa José Antonio Aguilera tendrán un viaje a la hacienda El Paraíso, una forma de reconocimiento con sus valores culturales y de estar cerca de ese escenario que inspiró una obra que 150 años después sigue enamorando. Se estima que viajen unos 50 estudiantes.

A mediados de año, los mejores alumnos de cada salón del colegio y las escuelas de la institución educativa José Antonio Aguilera tendrán un viaje a la hacienda El Paraíso. FACEBOOK

Además de ese amor hasta el trágico final, les admiró todo el paisaje y exuberante naturaleza que describe Isaac, y que fue uno de los retos al montar el escenario de ‘La casa de la sierra’.



Karol cuenta que el silencio y atención que mantuvieron todos sus compañeros del plantel fue una forma de apreciar que la obra les gustó.



Y dice que una escena que la conmovió y en la que se sintió muy bien fue en la que ella sufre un ataque de epilepsia y luego ocurre su fallecimiento. María muere en la novela, pero ese amor y esa tragedia tan bien narrados universalizaron la obra, y 150 años después María sigue vigente y enamorando.

Frases que los colombianos le dicen a María, en libro digital

El amor que los colombianos le profesan a María, la heroína que al final de la obra de Jorge Isaacs muere por ‘epilepsia’ y con la tristeza de que no pudo demostrar sus sentimientos por Efraín, terminará en un libro y será publicado en septiembre.



Llevará las frases de amor a María, una campaña de la Biblioteca Departamental en el Año de Jorge Isaacs, por los 150 de la primera edición de ‘María’, novela que se remonta al siglo XIX. Pero, más a tono con la era contemporánea, este nuevo libro será electrónico y no como el publicado en Bogotá en 1867.



Entre las frases que la Biblioteca Departamental ha venido recogiendo en una cartelera y por Twitter con la etiqueta #UnaFraseDeAmorAMaría sobresalen: “Soñé en lejanas y extranjeras costas ver el rosal que perfumó tu aliento”, de Paul Betancourt G. @Paul0513



También: “Un corazón roto es como tener las costillas rotas, nadie puede verlo, pero duele cada vez que respiramos”, de @tarderock; “Amar duele, sino duele no es amor, si no sientes no vives y si no vives eres una ilusión…”, de @EdwinFdoBenitez; María, tu amor no pereció con tu ausencia definitiva, lo llevo cincelado en mi corazón que ni la muerte pudo borrar, de @henhurn; “Más lloré mi pena amarga y espantosa, mientras de monte en monte, el ave derramó su horrible canto”, de @deporteunidos; “Como fuerte lazo hoy sufro contigo pues que te digo tu amor es un suspiro que se desvanece contigo”, de @galindo_natalli.



O el anónimo en el mural: “¡Yo no te amo con el corazón! Porque dejará de latir cuando yo muera. Te amo con el alma porque es eterna como mi amor por ti”.



