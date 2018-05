EducaTIC en Cali invita a conocer las experiencias en aprendizaje

28 de mayo 2018 , 08:10 a.m.

El evento congregará conocimientos y experiencias como docentes de colegios en el uso efectivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en procesos educativos.

EdukaTICse realizará entre el miércoles 6 y viernes 8 de junio, en la Universidad Icesi, con la participación de comunidad educativa.



En la agenda están más de 30 conferencistas internacionales y nacionales, como Richard Culatta, presidente de International Society for Technology in Education (ISTE), organización líder en la promoción de mejores prácticas para el aprendizaje.



Culatta es licenciado en español con maestría en psicología y tecnología de la Universidad de Brigham Young – BYU y ganador del premio ISTE Making IT Happen.



Fue director de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos, donde lideró la expansión de la conectividad a escuelas en ese país- También para promover el aprendizaje personalizado y desarrollar el Plan Nacional de Tecnología Educativa.



En EducaTIC se presentarán más de 47 actividades académicas, entre conferencias, paneles y talleres.



Los organizadores dicen que es el evento más grande de Colombia especializado en el uso de las TIC y en el desarrollo de competencias del Siglo XXI. Icesi a Otro Nivel.

Eduteka es una publicación de la Universidad Icesi que provee en forma gratuita recursos de calidad para maestros, directivos escolares y formadores de docentes. Pone a disposición de estos, centenares de contenidos formativos e informativos que les ayudan a enriquecer, con el uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC, sus ambientes escolares de aprendizaje



Más información: http://www.edukatic.co/2018/