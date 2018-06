Duque, a poner sus ojos sobre Buenaventura y el Valle

18 de junio 2018 , 06:30 a.m.

Completar las obras pendientes en materia de infraestructura vial, indispensables para mejorar la competitividad de la región, y cumplirle a Buenaventura, son algunos de los retos que le aguardan al nuevo Presidente Iván Duque.

“Son muchos los retos en infraestructura, hay que mejorar nuestra competitividad, terminar la doble calzada Buga-Buenaventura, terminar la profundización del canal de acceso a la bahía a Buenaventura, que abran rápidamente la APP para la malla vial de nuestro departamento y las obras que hemos priorizado”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Los gremios y empresarios de la región coinciden con esta lista de desafíos.



“Ojalá el nuevo Presidente logre continuar el proceso que se viene desarrollando para la conexión Pacífico-Orinoquía; sacar adelante el Ferrocarril del Pacífico, no podemos hablar de competitividad si no hablamos de multimodalidad y creo que el puerto de Buenaventura necesita esa multimodalidad. También hay que terminar la doble calzada Buga-Buenaventura la vía Mulaló-Loboguerrero”, dice el director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Juan Esteban Ángel.



La vía Mulaló-Loboguerrero acortará en cerca de una hora la conexión entre Cali y el puerto de Buenaventura. Esta obra se adjudicó hace tres años. En el caso del Ferrocarril lo que se busca es el rediseño del trazado actual y construir la variante Cerrito-Yumbo que facilitaría la movilidad de la carga y liberaría la ferrovía para el tren de cercanías, otro anhelo de los vallecaucanos pendiente.



“Ese es un sistema de movilidad que facilitaría la vida para los habitantes de Jamundí en especial, por todos los problemas que existen en la zona sur, pero también para quienes habitan en Yumbo y Palmira”, señaló Ángel.



Este año, con el Gobierno francés, se firmó el protocolo de acuerdo para sacar adelante los estudios de prefactibilidad. Se ha pensado en un tren tranvía que conecte a Cali con los municipios del área metropolitana y tenga un ramal hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón pero, el estudio lo determinará.



Así mismo, se espera la puesta en marcha del CAEB (Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura) que incorporará 16.269 hectáreas a la zona de expansión y a través del POT se determinará los usos eficientes del 100 por ciento del suelo.



“Es crucial, para lograr el desarrollo integral de Buenaventura que necesitamos, no solo en términos portuarios y de infraestructura, sino también en términos de salud, educación, servicios públicos. El Presidente de la mano de los gobernadores y de la institucionalidad local debe lograr ese desarrollo integral del puerto más importante que tiene Colombia sobre el Pacífico”, dice Ángel, quien recalca que en la agenda presidencial también deberá estar la profundización del canal de acceso a la bahía.



En el caso de Cali, la preocupación es el sistema de transporte masivo y su sostenibilidad.



“Hay un corredor crucial que terminaría de cerrar todo el sistema, que es el oriental, y ojalá, de la mano del Gobierno Nacional, pudiéramos llevarlo a cabo para lograr esa sostenibilidad que necesita el masivo”, señala Ángel.



“Retos, son muchísimos, y en ese sentido es clave continuar con ese ejercicio de articulación público-privada que se viene haciendo, para lograr con el Gobierno Nacional sacar adelante estos proyectos, algunos a largo plazo”, recalcó Ángel, quien insistió en que la lucha contra la corrupción deberá ser una prioridad.