'Gota gota' estarían tras la quema de vivienda en Cali

01 de abril 2017 , 10:31 a.m.

En barrio del suroriente de Cali aseguran que cobradores iniciaron el incendio de una casa durante la madrugada del miércoles.

Las autoridades fueron alertadas de un incendio hacia la medianoche del miércoles en el barrio Ciudad Córdob, en la carrera 46B con calle 48.



Los Bomberos de Cali llegaron a controlar el incendio estructural que comenzó en el primer nivel, en la fachada, pero se propagó de inmediato hacia el interior de la vivienda donde se encontraban ocho personas atrapadas, cuatro de ellas menores de edad.



Una mujer, de 22 años, sufrió quemaduras en vías aéreas por inhalación de humo; un hombre, de 31 años, resultó con quemaduras de primer y segundo grado en su brazo izquierdo, parte de su dorso y afectaciones en vías aéreas por inhalación de humo.



Otro ciudadano, de 57 años, se encuentra muy delicado por las quemaduras de segundo y tercer grado a nivel facial, tórax, más la afectación en vías aéreas y una mujer de 70 años también tuvo complicaciones por el humo. Todos fueron trasladados al centro asistencial.

Una motocicleta que estaba en el local quedó completamente incinerada Foto: Archivo particular



Blanca Liliana Galvis, la dueña de la casa, se dolía de lo ocurrido y de su cabeza no sale que se trataría de una acción cometida por cobradores del 'gota a gota'. "Me tuve que ir de la casa porque me tenían amenazada, pero quedaron mi hija, mi yerno, mis dos nietos y mi exesposo".



Ella asegura que siempre cumplió con sus pagos pero se quedó sin trabajo y para pagar arriendo y alimentación se fue endeudando con más de uno de los 'gota gota'. Así se quedó sin qué pagarles.



Su exesposo es quien sufrió las lesiones más delicadas porque presenta quemaduras de segundo y tercer grado en sus cara y tórax.