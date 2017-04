Drama de un joven que por Twitter pide que Cafésalud atienda su tío

El sueño más grande Orlando Franco era poder progresar junto a su familia y ver crecer a su hijo con un estudio profesional, fue por eso que dedicó varios años de su vida a ser comerciante y a tener un ritmo de vida de trabajo duro.

Pero su historia cambió una tarde, hace dos años, cuando un malestar en la garganta le hizo detenerse e ir al médico donde se le detectó un tumor maligno en el cuello que le había comprometido hasta la zona toráxica y no lo dejaba respirar.



Desde entonces Orlando ha sido sometido a varias quimioterapias para poder afrontar la enfermedad, y desde ese entonces le tocó dejar de trabajar.



Acompañado por familia, en especial de su sobrino Jhon Freddy Gómez, la lucha contra el cáncer se ha hecho más difícil, los días pasan y por falta de oportuna atención de su eps: Café Salud, su situación se ha complicado.



“Con las primeras quimioterapias mi tío Orlando mostró mejoría, pero al contrario de lo que pensábamos, su enfermedad se puso más agresiva y ya su vida, cada día, se ve en mayor riesgo”, cuenta Jhon Freddy.



Desde inicios de este año el médico le dijo que era necesaria urgentemente una traqueostomía, pero el kit para hacerlo no fue otorgado por Café Salud y los problemas para respirar hacían que su vida comenzara en una carrera contra reloj.



“Nos tocó buscar por toda la ciudad los aparatos para que ellos le hicieran el procedimiento, pero tan sólo ocho días después y tras buscar por internet, conseguimos un sitio para comprarlo. Nos costó 150.000, pero el dinero no importa, más vale la salud de mi tío”, dice.



A pesar de todo el cáncer continuó avanzando y ahora requiere una radioterapia para poder sobrevivir la cual aún no ha sido autorizada, fue por eso que Jhon Freddy comenzó una campaña a través de la red social Twitter, etiquetando a todos los entes de salud para tratar de salvarle la vida a su tío.

@MinSaludCol @Supersalud @agaviriau @njotamm @DilianFrancisca Personalmente tengo a mi tio hospitalizado varios meses con cáncer y para el ha sido un sufrimiento cafesalud no nos ha autorizado las radio — Jhon Freddy Gómez F (@jhonfregom) 19 de abril de 2017

“Necesitamos que CaféSalud autorice su radioterapia y que le pague la entidad que la hará, pues tienen tan mala fama de deudores que solo con la autorización no le hacen el procedimiento a mi tío quien sin eso puede morir”, cuenta Gómez. Con la etiqueta #FuerzaOrlandoFranco el joven ingeniero en sistemas espera varios retweets hasta que sus suplicas sean escuchadas y que pueda tener más días disfrutando a su tío.

“Hemos tratado de hablar con todos los altos mandos pero ninguno da la cara. Daremos la lucha, pues sabemos que no solo mi tío padece por este sistema de salud, sino millones de personas en el país”, concluye.