El drama de los familiares de pasajeros de bus accidentado en Ecuador

Hay dolor e incertidumbre por el trágico accidente de un bus en territorio ecuatoriano. En el sur de Cali cuentan que al menos cinco pasajeros se arrepintieron de viajar por los problemas mecánicos del carro antes de salir de Colombia.

Dos cuadras del barrio El Guabal, en la calle 15 con carrera 41B, que el sábado despidieron con sonrisas a una veintena de vecinos, a un viaje de regalo, en bus, están ahora asombrados y angustiados por el accidente de ese vehículo al llegar a Ecuador. Lo mismo pasa entre vecinos de San Judas y El Morichal.

Al viaje se le apuntaron 13 mujeres y un hombre, aunque en el sector aseguran que iban más residentes de Cali.



A Elsy Vergara su familia alcanzó a decirle que no viajara pero ella estaba feliz porque iba a conocer el mar en Ecuador. El carpintero José Rafael Hurtado, su compañero sentimental, dice que antes del viaje le pidió que no viajara

Elsy Vergara Serna, caleña accidentada en Ecuador Foto: Archivo particular

Cuando en su casa de El Guabal supieron que el bus se habría varado le pidieron que se devolviera. En esos momentos ya estaban en el Huila, en una inusual ruta al país vecino. Ella, que era ama de casa, le dijo a su esposo que estuviera tranquilo, que lo estaban reparando, recordó su hijo Anderson González.



La noticia que les confirmó que estaba entre las víctimas del accidente los tiene desconsolados.



El anuncio de un paseo llegó y una de las versiones es que era como un obsequio de una persona que se dedicaba a promover viajes. El bus, de placas USA-251, de Chía, estuvo estacionado en el barrio Las Acacias, cerca de la galería de Santa Elena, del domingo 5 de agosto.

Grupo de viajeros de bus accidentado en Ecuador Foto: Archivo particular

La ruta era Cali - Neiva - Pitalito - Mocoa - VillaGarzón - La Hormiga - San Miguel - Ecuador - Lago Agrio y regreso, aunque algunas personas hablan de un recorrido hasta Perú.



María Cristina Tabarez cuenta que ni ella ni su hija pudieron viajar por inconvenientes de última hora. Dice que una amiga le comentó que el paseo era el detalle de un señor que por cada cuatro viajes, regalaba uno.



Los viajeros estuvieron comunicados con sus allegados hasta la mañana del lunes cuando dijeron que estaba a punto de entrar a territorio del Ecuador. Estaban en estos momentos en Putumayo.



La familia de Martha Isabel González, de 44 años, conoció en la tarde del martes que ella estaba entre los lesionados, con traumas y heridas en rostro, columna y abdomen. Su hija Jessica dice que ella le escribió hasta las 10:41 de la mañana del lunes y le anunció que se quedaba sin 'Wifi' hasta que llegara al Perú.



Carlos Julio Tabarez respiró cuando pudo comunicarse con su esposa Jazmín Rocío Montoya, quien solo tiene unas laceraciones y tendrá que someterse a una cirugía en uno de sus dedos meñiques. "A mi esposa la invitaron porque era gratis, eso nos pareció raro pero iban entre amigas".

No obstante, autoridades manifestaron que el bus no tenía permisos para salir de Colombia. Eso podría explicar la ruta que seguía y que no incluiría el paso por Ipiales, en la frontera con Ecuador.



Por ahora, los allegados de Lucía Rendón, Blanca Dolly Ortiz, Carmen Eliza Mosquera, María de Jesús Chavarro, Yamileth Escobar López y la niña Gabriela Zapata Escobar esperaban información de sus paraderos.

De las últimas fotos de las caleñas que se accidentaron en un bus en Ecuador. Las víctimas en su mayoría son del barrio El Guabal. Se habla de al menos 24 muertos - 91.5FM @BluRadioCali pic.twitter.com/JO2Bok1m2n — Fransuá Martínez (@_fransua) 14 de agosto de 2018

En la lista de lesionados conocida por los familiares en Cali, se indica que Alba Cecilia Pantoja Hernández, Natalia Ramírez Ortiz, Martha Isabel González, Claudia Ximena Orozco Córdoba, Jazmín Rocío Montoya y Germán Andrés Gutiérrez, se encuentran en los hospitales San Francisco, Pablo Arturo Suárez, Calderón y Pedro Espejo.



La Alcaldía de Cali, a través de Armando Aristizábal, alistaba esta mañana una reunión para garantizar que seis personas, familiares de los viajeros, puedan viajar a Ecuador. También se espera concretar el viaje de los féretros y de las personas que resultaron lesionadas en Ecuador hacia Colombia.



