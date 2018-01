Familias piden aclarar si dos mujeres murieron por bacteria en Cali

Cada día de por medio Paola Andrea Zuluaga acompañaba a su mamá, Gilma Ospina Gómez, a la clínica Davita para realizarse sus diálisis.

Doña Gilma, de 65 años, había tenido complicaciones de salud debido a un cuadro viral el pasado primero de diciembre lo que le generó una deshidratación.



“A mi mamá la trataron inicialmente con antibióticos y otros medicamentos para poderla recuperar pronto, pero con lo que no contábamos era que esta droga le afectaría los riñones. Fue por eso que comenzó con las diálisis a mitad de diciembre”, cuenta Paola.



El procedimiento se realizó en la clínica Davita, pero, según cuenta Paola, los cambios comenzaron a ser negativos.



“Una médica nos dijo que mi mamá estaba siendo afectada por la bacteria y que era necesario comenzar a suministrarle más antibióticos, pero cada vez estaba peor. El pasado lunes festivo le cambiaron los catéteres y sangró demasiado. Luego salimos de la clínica pero entró en shock”, cuenta.



Al llegar a casa doña Gilma, una manizaleña que vive desde hace 25 años en Cali, se desmayó en las manos de su hija, por lo que fue llevada de inmediato a urgencias.



“Llegamos a Dávita y no nos la quisieron recibir, entonces la llevamos al Hospital Universitario del Valle. Allí dictaminaron que tenía taticardia, problemas en la presión arterial y hasta le hicieron una transfusión de sangre (…) mi mamá no aguantó más y murió el pasado martes”, dice Paola.



La mujer denuncia que a pesar de que los médicos de la clínica le habían confirmado a ella, en un principio, que doña Gilma había sido afectada por la bacteria conocida como Ralstonia Piquetti. O, ahora niegan el dictamen.



“Si no fuera por esas diálisis mi mamá estuviera viva pues ella no tenía problemas de corazón, mucho menos de diabetes y hemoglobina, todo pasó cuando ella estaba en esa clínica la misma que ahora dice que no murió a causa de la bacteria sino por otra cosa”, cuenta.



La mujer anuncia que pedirá que se haga una investigación pues no quiere que la muerte de su mamá quede impune.

"No quiero que esto les pase a más personas que están ahí sentados esperando la mejoría de su ser querido para que luego les salgan con una noticia como estas”, concluye.



Según la Secretaría de Salud del Valle el brote se presentó entre el 11 de diciembre de 2017 y 8 de enero de 2018, tiempo en el cual se han registrado cinco muertes de pacientes que eran atendidos en esa clínica.



Aseguran que solo un caso está relacionado con la presencia de la bacteria, otro de los decesos aún está en estudio y es evaluado por el equipo de especialistas.



El otro caso es el de la joven María Alejandra Mejía, de 23 años, una joven que también murió luego de presentar complicaciones renales.



Según su madre, Olga Lucia González, la joven había comenzado a decaer en su salud por la falta de medicamentos para sus riñones, pues en el año 2014 había tenido un transplante.



“Lo que era antes Salucoop, Cafésalud y hoy Medimás nunca le daba los medicamentos a tiempo hasta que mi hija comenzó a empeorar. Ya en la clínica Davita comenzó su proceso de diálisis y fue ahí donde se le pegó esa bacteria en los pulmones”, cuenta doña Olga.



Según cuenta la madre de la joven, su hija estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos donde los galenos le confirmaron que estaba infectada con la bacteria Ralstonia Picketti.



“No es justo que esto pase, no es justo que la vida se pierda así”, dijo.



Las dos familias esperan el dictamen médico para instaurar acciones legales mientras que también se adelanta una investigación de la Procuraduría General contra las autoridades de salud en el departamento.



CALI