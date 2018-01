Dos especialistas de Imbanaco entre mejores médicos del país

21 de enero 2018 , 10:00 a.m.

Fueron seleccionados entre los mejores 30 médicos de Colombia, de acuerdo con 'Top Doctors Awards', que extendió la convocatoria a más de 3.000 médicos de todas las especialidades de Colombia.

El doctor Jorge Rueda, es médico cirujano de la Universidad Nacional, especializado en medicina interna, de la misma universidad, y reumatólogo de la Universidad Militar.



Hoy está vinculado ael Instituto de Enfermedades Osteoarticulares, del Centro Médico Imbanaco, uno de los grupos médicos más calificados a nivel científico, en Colombia y Latinoamérica.



“Es un honor y me siento muy honrado al recibir este reconocimiento que me tomó por sorpresa. Me complace porque surge de una gran convocatoria a nivel nacional y que sean los mismos colegas quienes hayan hecho esta selección”, dijo.



Rueda obtuvo el Grado de Honor de la Universidad Nacional, al Mejor Alumno, de la promoción 1983, donde obtuvo el título de médico cirujano y fue el Mejor Interno, del Hospital Militar, en el mismo año.



También alcanzó, matrícula de honor, en la Universidad Nacional, al mejor alumno de posgrado, donde se especializó en medicina interna (1988 – 1990) y en 1914 recibió “La Orden al Mérito”, de la Asociación Colombiana de Reumatología.



Lleva 27 años de ejercicio y hace parte de esa generación que se entregó con mística y amor a la profesión, pues su vida la ha dedicado al área clínica, a la docencia y a la investigación.



Disciplinado, estudioso, amante de la educación del paciente y de la cátedra para la formación de los nuevos especialistas, a quienes trasmite su pensamiento de que todo es posible lograr con paciencia y dedicación, paso a paso y con trabajo intenso.



El doctor Héctor Fabio Cruz es médico y deportólogo de la Universidad del Valle.

Son 33 años de dedicación. La Universidad del Valle lo reconoció como uno de sus 40 egresados ilustres, en la celebración de los 60 años del Alma Mater.



Ha estado vinculado al Instituto de Enfermedades Osteoarticulares, del Centro Médico Imbanaco, hasta su paso como médico del Club América de Cali y la Selección Colombia.



Hace equipo con el cirujano, Mario Figueroa, con quien ha llevado a cabo complejas cirugías artroscópicas, para solucionar con éxito, lesiones deportivas a jugadores de de fútbol y deportistas de otras disciplinas.

“Este reconocimiento lo recibo como un aliciente para continuar mi labor de servicio al paciente. Me renueva en fuerzas para seguir adelante, para entender que esta es una profesión de entrega a la comunidad. “No quisiera nunca retirarme del ejercicio de esta profesión, de poder escuchar a mis pacientes, como la mejor medicina, más que un medicamento, el paciente quiere que lo escuche”, dijo el doctor Cruz.



El Top Doctors Awards es una convocatoria a unos 500 médicos afiliados al Tops Doctor Colombia y a más de 3.000 médicos de todo el país. La convocatoria, a través de una plataforma en internet, estuvo abierta durante 2017.



A través de la plataforma los médicos pudieron nominar y votar por sus propios colegas, y con la nominación votaron, también, los pacientes, cuya calificación validó la elección.