Ataques a bala en Cali y Buga dejan cinco muertos y dos heridos

La Policía Metropolitana de Cali informó que se registraron abaleos durante la noche del lunes en sitios y por móviles diferentes.

A las 10:35 de la noche se presentó el primero de los casos en la carrera 26G con diagonal 110 del barrio Puertas del Sol.



Hasta allí llegaron pistoleros que dispararon contra Henry Mauricio Cortés, de 29 años, y Ángela Piedrahita Moreno, de 28. Ambos fueron llevados a urgencias del hospital Carlos Holmes Trujillo, pero murieron minutos después.



La primera versión dice que ellos estaban en un grupo de personas que dialogaba en el lugar. La Policía investiga si los móviles tienen relación con diferencias personales o entre grupos no determinados.



Más tarde, hacia las 11:50 de la noche del lunes se produjo el segundo hecho violento. Fue en la diagonal 26P3 con transversal 103A del barrio Marroquín I, en el Distrito de Aguablanca.



Según reportes en el sector, desconocidos dispararon contra personas en condición de habitantes de la calle. Las balas causaron la muerte de un hombre, no identificado, que alcanzó a ser llevado al hospital Carlos Holmes Trujillo, pero ya no presentaba signos vitales.



En el sitio se aseguró que otros dos hombres sufrieron heridas de bala. La Policía investiga la procedencia y móviles de los agresores.



Entre tanto, en Buga, en el centro del Valle, en la carrera 6E con calle 5 del barrio La Esperanza, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron atacados a bala, ambos sin identificar.



Uno de ellos, de unos 18 años, que vestía pantaloneta gris, buso blanco, zapatillas blancas, el cual sufrió dos impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar.



Otro también de unos 18, de pantaloneta roja, camiseta blanca, zapatillas rojas, sufrió tres impactos y fue remitido a un hospital local, donde se produjo su deceso.



En el momento de la agresión ambos se movilizaban en una motocicleta de placa HWK-46B.



Por estos hechos no hay capturas.