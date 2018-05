¿Dónde están $ 3.463 millones de pesos de ‘Proyecto Granada’?

Dónde están o en qué se invirtieron 3.463 millones de pesos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) que habrían quedado pendientes por ejecutar en el ‘Proyecto Granada’, iniciativa a la que le faltó completar la tercera y última etapa para el mejoramiento del espacio público, en andenes y vías, del barrio del mismo nombre y del vecino sector Juanambú.

Este era el proyecto que empezó cojeando en el 2009 y en el 2014 quedó paralizado, generando rechazos y traumatismos entre residentes y comerciantes de ambos barrios por la dilatación de los trabajos sobre las avenidas 9 y 9A Norte entre calles 10 y 21, de renovación urbana.



La Gobernación del Valle aportaba 12.350 millones de pesos y Emcali, 11.546 millones. En la iniciativa participaba, además, Acuavalle y era el ejecutor o administrador de las obras, en las que Emcali se encargó de hacer reposición de redes de acueducto y de alcantarillado, y también de la subterranización (por debajo del pavimento) de redes de energía y telecomunicaciones.



Después de ese 2010, el panorama se fue enredando cada vez más, pues en el 2013 se venció el convenio entre Acuavalle, la Gobernación y Emcali. Luego, los trabajos se complicaron cuando Acuavalle decidió no continuar en el proyecto.

Después de ese 2010, el panorama se fue enredando cada vez más, pues en el 2013 se venció el convenio entre Acuavalle, la Gobernación y Emcali

Pero ahora, la Contraloría de Cali deja el interrogante sobre un presunto detrimento patrimonial por 3.463’836.986 pesos, dinero que sería de Emcali y que debía haber regresado porque corresponderían a trabajos que la empresa no ejecutó. Ese cuestionamiento es parte del informe de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial articulada a la gestión contractual de Emcali, con vigencia entre el primero de julio del 2016 y el 30 de junio del 2017. Todo porque Emcali no liquidó en el 2013 este convenio interadministrativo (el 300-GAA-CI-343) y tampoco entabló una acción de controversia, es decir, no se impugnó el acto administrativo que dio origen a esta contratación pública en el escenario de que debía ser liquidado o cancelado. “(…) quedando pendiente de ejecutar (por parte de Emcali) obras por 3.463’836.986 pesos, cuyo valor no retornó a Emcali”. El contralor Ricardo Rivera explicó a EL TIEMPO que inclusive Acuavalle reclamó recursos que eran para el ‘Proyecto Granada’ como ejecutor y demandó a la Gobernación y a Emcali ante el Tribunal Contencioso Administrativo, cuya sentencia en marzo del año pasado no prosperó porque no se sustentó con soportes la inversión en ‘Proyecto Granada’.

Sentencia en marzo del año pasado no prosperó porque no se sustentó con soportes la inversión en 'Proyecto Granada'

De acuerdo con la Contraloría, debido a que los 3.463 millones no habrían regresado a Emcali, se habría vulnerado presuntamente los principios de constitucionales y de la gestión fiscal como eficacia, economía, celeridad y eficiencia, además de otros como moralidad, transparencia, legalidad y planeación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Por este convenio del ‘Proyecto Granada’, la Contraloría estableció uno de los hallazgos de naturaleza administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. En el período analizado, se fijaron 21 hallazgos administrativos, 15 disciplinarios, 2 penales y uno fiscal que se refiere a los 3.463 millones de pesos por el ‘Proyecto Granada’.



“Lo anterior por falta de gestión y ausencia de implementación de mecanismos de monitoreo y control, inaplicación de la norma, al omitir el cumplimiento de un acto propio de sus funciones, generando uso ineficiente de los recursos, incumplimiento de disposiciones generales y control inadecuado de recursos o actividades”, anotó la Contraloría al calificar que habría habido un presunto detrimento patrimonial.



El gerente de Emcali, Gustavo Jaramillo, quien señaló que espera tener más información al respecto.



Este diario se comunicó con Acuavalle para hablar con el gerente Guillermo Rodríguez, quien se encontraba fuera de su oficina y donde manifestaron interés de explicar el tema.



