Diversificación exportadora jalona ventas vallunas

Las acciones sirvieron. Según el Informe #33 de la Cámara de Comercio Cali, emitido el 16 de julio, la exportación del Valle del Cauca creció 9,5 por ciento en los primeros cinco meses de 2018, en relación al mismo periodo de 2017 pasó de $712 millones de dólares a $ 779 millones de dólares. El valor total de la exportación de Colombia en mayo de 2018, por su parte, creció 5 por ciento frente a igual periodo de 2017.



Dos de los seis clúster que se manejan en el Valle sobresalen por el crecimiento de sus ventas y servicios. Macrosnacks y Excelencia Clínica, el primero, representó, el año pasado, el 70 por cien¬to de las exportaciones totales del sector. Y, de acuerdo con las cifras que aporta Procolombia, en el comparativo 2016 y 2017, el ingreso de viajeros internacionales al Valle del Cauca por tratamiento médico, práctica de algún procedimiento estético o una cirugía de alta complejidad subió 45,3 por ciento.

Promesa de valor ambiciosa

La región se consolida con el clúster de Excelencia Clínica, con ventas hasta por $10 billones al año, pero también como destino de multinacionales de belleza y cuidado personal.



En este sector de la salud, la Clínica de Occidente recibió este mes de julio la acreditación internacional “Excellence in Medical Tourism”, constituyéndose en los primeros en Colombia y Latinoamérica en obtener esta acreditación.



La División Internacional de la Clínica de Occidente S.A. fue creada en mayo de 2016 teniendo como factores de éxito el servicio personalizado y cercano, “de allí la promesa de valor tan ambiciosa y poderosa, “We Will make you feel as close from home as posible”, ("Te haremos sentir lo más cerca posible de tu hogar")”, cuenta la doctora María Cecilia Aponte, directora de la División.



La esencia del programa “A Healing experience”, (una experiencia de curación), además de los servicios médicos especializados, busca motivar a los pacientes internacionales con actividades culturales y recorridos por la ciudad, “logrando así que nuestro índice de satisfacción sea del 95 por ciento”.



El equipo de trabajo de los diferentes servicios clínicos asumió las palabras de la poetisa y activista social, Maya Angelou, quien expresaba que “las personas jamás olvidarán cómo las hiciste sentir”, como parte de su filosofía al iniciar el proceso de construcción de este nuevo servicio, “de allí el éxito obtenido en tan poco tiempo”, agrega la profesional.



La apertura de la Unidad representaba una ganancia significativa para la Institución, pero no era lo más importante. Tenían muy claro que “un servicio especial hacia ese paciente era definitivo”.



Por su condición, el paciente ya traía una carga a cuestas: estar enfermo, en estado de completa vulnerabilidad y a merced de la atención de otros. “Sumado a que muchos no conocían el país, algunos tenían la barrera idiomática o lo que escuchaban de Colombia no era alentador”, señala María Cecilia Aponte.



Esta División Internacional lidera la mesa de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Cali y forma parte del grupo directivo en el Clúster de Excelencia Clínica del Valle.

En 26 meses de funcionamiento han recibido 284 pacientes de diferentes países, en especial del Caribe y Estados Unidos. La asistencia de la directora de la División al 8th International Temos Conference “Healthcare Abroad and Medical Tourism”, en Alemania, con su ponencia “Lejos de casa, sintiéndose en casa: una historia de éxito”, y siendo los únicos representantes de América Latina, le permitió hablar de este servicio especial y ser referente para Europa y Asia.



Los pacientes internacionales que llegan a la Clínica de Occidente vienen por servicios de oncología, cardiología y neurología, predominando los diagnósticos de cáncer de mama y colón, tratamientos de radioterapia y neurocirugía.

“Juntos formamos un equipo comprometido con la salud, siendo los únicos representantes de América Latina considerados como la División Internacional que reúne todos los lineamientos europeos”, dice con satisfacción la doctora María Cecilia Aponte.

También ‘marcan el paso’

Existen tres empresas de diferentes sectores que, igualmente, son parte del ‘motor’ del Valle del Cauca por sus desarrollos tecnológicos, alto crecimiento y presencia en el mundo.



Compunet es una empresa caleña que transforma compañías mediante la implementación de soluciones tecnológicas de talla mundial, que permiten el crecimiento organizacional para liderar el mercado en la nueva economía digital.

En su portafolio cuenta con soluciones financieras y administrativas, gestión del talento humano, ventas y marketing y para optimizar la cadena logística.



Fanalca, dedicada a la fabricación de carrocería para los nuevos modelos de buses de transporte urbano e intermunicipal, y con licencia para ensamblar motocicletas Honda y comercializar los automóviles de la misma marca, lleva a cabo muchas actividades en el área industrial y comercial.



Por el lado de la ingeniería civil está Forsa, con soluciones constructivas soportadas en un excelente servicio e innovación. Desarrolla proyectos en menor tiempo, con alta rentabilidad, fundamentados en una estrecha relación con el grupo de interés. El dinamismo y la diversificación de Forsa, como multinacional colombiana, permitió el lanzamiento durante los últimos años de varios productos: Forsa-Plus, Sistema Trepante, desmoldante marca propia y sistemas de seguridad que atienden las normas internacionales más exigentes.



El director de Negocios Internacionales de Aldor, Carlos Mario Correa, considera que la “diversificación de mercados y productos han sido la clave del crecimiento de la compañía” y por los lados de la Clínica de Occidente, la directora de la División Internacional, María Cecilia Aponte, manifiesta que “el servicio personalizado y cercano, más los recorridos culturales turísticos, se convierten en un valor agregado poderoso”.

Dos más que también ‘marcan el paso’

Compunet y Aldor son un par más de ejemplos destacables. En el caso de Aldor, dice Carlos Mario Correa, director de Negocios Internacionales “nuestra presencia los cinco continentes, habla de la capacidad para conocer muy rápidamente las necesidades y gustos, en los diferentes mercados, y poder desarrollar un portafolio diversificado de productos, a partir de su fortaleza, la innovación.



En retrospectiva, para 1989, los chupetes y caramelos duros tenían una producción diaria de cinco toneladas. En 1993 sus productos ya se exportaban a Panamá, Ecuador y Haití. Luego, consiguen entrar a República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Chile y Bolivia. Ya en el año 2000, la producción llegaba a 2.000 toneladas, mes. “Diversificación de mercados y productos –continúa- han sido la clave del crecimiento de la compañía que hoy vende en más de 65 países participando, en las categorías de caramelos duros y blandos de azúcar, gomas, toffees y mentas” anotó Correa.



Para el cierre del año 2017, Aldor exporto más de $39 millones de dólares y tuvo un crecimiento en toneladas de más de dos dígitos. Compunet, por su parte, busca transformar compañías mediante la implementación de soluciones tecnológicas. “En el 2017, facturamos $82.000 millones, el aporte en exportación es del 15 por ciento, con proyección de crecer para los siguientes 3 años”, señala Marcela T. Minnig, directora de Marketing de la empresa.



La empresa caleña ofrece, por ejemplo, MySiss, una solución para sector salud, que apoya a las instituciones prestadoras de salud para optimizar la eficiencia operacional y la seguridad del paciente. Tiene proyectos en Colombia, Ecuador, Perú y próximamente en México, Centro América y Jordania.



En cuanto a proyectos para 2019, Compunet está trabajando en la construcción de un Datacenter de talla mundial, el cual será el primer data center certificado Tier IV por fuera de Bogotá.