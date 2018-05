Disputa por cierre de terreno en el barrio La Campiña de Cali

09 de mayo 2018 , 06:40 a.m.

La zona verde que, según algunos vecinos del barrio La Campiña, ha venido siendo utilizada en casi medio siglo como cancha de fútbol y área para esparcimiento de la comunidad, se volvió el centro de una polémica en este sector del norte de Cali.

Todo porque fue cerrada por un particular que aseguró ayer ante estos mismos moradores de La Campiña que es el dueño legítimo de este predio ubicado en la avenida 8 norte con calle 43.



No obstante, vecinos, como John Cepeda, le dijeron ayer al particular que los niños y los adultos deben seguir utilizando este terreno en cuestión.

Wílmar Aristizábal reiteró ser el propietario de este terreno, mientras Cepeda y otros vecinos señalaron que el lote lo han venido utilizando para prácticas de fútbol y para otros deportes.



Por ahora, los vecinos añadieron que la Alcaldía fue informada de lo ocurrido, mientras se aclara cuál es la naturaleza del predio.



Desde el 2009 se analizan otros pleitos de comunidades en torno a lotes como este. Uno de ellos, en el barrio El Jordán que se volvió un parque y por el cual vecinos argumentan fue donado al sector, aunque sería un predio privado. En El Ingenio también hay disputa jurídica por 19.000 metros cuadrados cerca al río Meléndez.



Además, un juez ordenó el año pasado que 25 hectáreas del condominio Valle del Río, por 267.000 millones de pesos, queden fuera del comercio y con una medida cautelar mientras se define su propiedad.



CALI