'Disparo atravesó techo de hospital en Cali y mató a paciente’

29 de agosto 2017 , 06:30 a.m.

En la última de las 27 habitaciones del área de Hospitalización en la institución Mario Correa Rengifo se encontraba Cruz María Amaya Girón.

Una afección pulmonar obligó al jardinero, de 58 años, a ingresar al hospital departamental, en el barrio Los Chorros, en la ladera de Cali, el martes 23 de agosto.



Pero la muerte lo sorprendió de frente y en su cama, cuando del techo le cayó un disparo que le provocó una grave herida a la altura del tórax.



Una bala perdida atravesó el techo de Eternit de la habitación y también una segunda cubierta en pánel yeso.



El hecho fue a las 4:51 de la mañana del domingo pasado. La víctima estaba en una de las habitaciones traseras del hospital que tiene una sola cama. Fue hallada sin vida por una enfermera. En el área de Hospitalización del Mario Correa hay 58 camas.



El personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, se mostró preocupado. “Sorprende que esto ocurra en un centro hospitalario para defender la vida”. Añadió que la Personería estará pendiente de la investigación.



La subgerente científica del Mario Correa, Claudia Sánchez, dijo: “Lamentamos el fallecimiento del paciente y realizaremos todas las actividades pertinentes para mirar de qué manera esto no vuelve a no vuelva a ocurrir”. Dijo que la Policía atribuyó el hecho a una bala perdida proveniente de la calle. Explicó que afuera, al frente de Urgencias hay un policía y, además, están cerca los uniformados del cuadrante de Los Chorros, en la comuna 18. En esta comuna, el Observatorio Social de Cali registró 48 homicidios el año pasado entre los 159 de toda la ladera caleña.

Realizaremos todas las actividades pertinentes para mirar de qué manera esto no vuelve a no vuelva a ocurrir.

La subgerente científica anotó que en los 43 años del hospital nunca había ocurrido un caso así, pero señaló que por estar en una zona vulnerable, hay riesgos. Se refiere a que en la comuna 18, donde hay asentamientos, hay enfrentamientos a bala de grupos delincuenciales, según la Policía.



La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, también lamentó la muerte, rechazó la violencia y dijo que “el hospital está en remodelación y en mejoramiento”.



No obstante, estas explicaciones no son suficientes para Jáiber Amaya, hermano de don Cruz María. “Mi hermano entró al hospital por enfermedad y cómo es posible que termina muerto por un tiro. No es claro”.



Anunció acciones legales en contra del hospital.



