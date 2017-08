Director del Dagma presentó su renuncia al alcalde Armitage

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, Luis Alfonso Rodríguez, confirmó a EL TIEMPO que presentó su carta de renuncia al alcalde de Cali, Maurice Armitage, en la mañana de este martes.

Según Rodríguez la decisión fue tomada tras presentar varias diferencias con el mandatario local, quien desaprobó algunas de sus gestiones en la entidad.



"Tuve una reunión el pasado lunes con el alcalde porque hay un proyecto que está algo atrasado, no es mucho, pero nos culpa a nosotros, los del Dagma, por ese, y otros motivos, que me manifiesta que no estaba muy contento con mi trabajo. Yo simplemente entendí el mensaje y renuncié", dijo Rodriguez .



La renuncia la fue presentada a través de una carta a las 11:00 de la mañana exactamente en el edificio de la administración municipal.



El funcionario indicó que el mandatario le manifestó que no estaba muy contento con la gestión, algo que rechazó enfáticamente al indicar que "creo que lo estamos haciendo bien; hemos hecho la Política Pública de inclusión de recicladores, pasamos el pasto a tarifa, abrimos la ventanilla única, hemos batido todos los records con los gestores ambientales, es decir yo siento que nos ha ido bien".



Rodriguez reconoció que junto a él, algunas personas de su equipo de trabajo también presentarán la renuncia.



"Consideramos que lo estamos haciendo bien, pero el alcalde dice que no con un ataque a nosotros con una mala calificación; por eso parte del equipo está presentando renuncia. Son aquellos de libre nombramiento y remoción", dijo el funcionario.

Según confirmó el mismo funcionario, el alcalde aceptó la renuncia de manera verbal pero ahora tiene que hacerlo con los trámites legales.



"He recibido mucha solidaridad de muchas personas que reconocen que no lo estamos haciendo tan mal. Este no es el fusible que se debe cambiar en la administración", dice.



Por ahora el funcionario indicó que toca esperar si aceptan o no la renuncia de manera formal.



"Uno se siente triste, se deprime y se decepciona, fueron 20 meses trabajando arduamente", concluyó Luis Alfonso Rodríguez.



