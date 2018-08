Cali, una ciudad que se adapta a los cambios y proyecta oportunidades 

La resiliencia en las ciudades es un tema fundamental y necesario, tanto para el progreso de la misma en cuanto a adaptación a los cambios y crecimiento, como para la calidad de vida de las poblaciones que habitan en ella.



A lo largo de su historia, Cali se ha logrado mantener ante los diferentes desafíos con creatividad e innovación.

La Fundación Rockefeller es una institución filantrópica norteamericana que ha trabajado durante un siglo temas de impacto de cambio social. Actualmente se enfoca en temas de salud, empleo, energía, alimentación y resiliencia urbana.



Vivian Argueta, directora de resiliencia de Cali, afirmó que existía satisfacción porque a medida que hubo avance, entendieron que la resiliencia siempre ha sido una característica fundamental de la vibrante y diversa población caleña.



"Se evidencia en la alegría, creatividad e innovación con que Cali siempre ha enfrentado los desafíos que se le presentan. La resiliencia hace que veamos las dificultades desde otro punto de vista y pensemos en opciones para salir adelante", señaló Argueta.



El mexicano Eugene Zapata, director de 100CR en Ámerica Latina, habla del proceso de resiliencia que ha tenido Cali.



¿Por qué se escogió Cali ?

Al querer concentrarse en un red global en los 5 continentes, y encontrar ciudades latinoamericanas, Colombia es uno de los países donde hay gran desarrollo urbano.

Dentro de ella Cali, hay 3 puntos importantes; ha tenido un enorme crecimiento y la mancha urbana a crecido como la población. Segundo, durante siglos ha demostrado su capacidad al poder adaptarse a tantos cambios como el conflicto, la violencia, las crisis económicas, entre otras. Y por último con el Gobierno de la ciudad se articuló una propuesta bien hecha para el programa.



¿Qué se quiere lograr con la estrategia?

La estrategia de resiliencia de Cali, tiene el objetivo de que la capital sea una ciudad que progresa a través de la diversidad de su gente, genera oportunidades, es inclusiva y se prepara para enfrentar sus desafíos con educación de calidad, opciones para movilizarse libremente y tenga respeto por el medio ambiente.



¿Cómo se desarrollarán los temas de resiliencia?

Dentro de los ejes principales, que son la educación, convivencia, movilidad, sostenibilidad y planeación, la oficina de resiliencia en Cali y la Fundación Rockefeller trabajó durante 2 años para establecer 5 puntos fundamentales.



1. Educación para las oportunidades, convertir a las escuelas e instituciones no solo en un centro de enseñanza, sino, en un centro de desarrollo comunitario, siendo un foco de atracción, actividad y desarrollo para las comunidades. Además de generar infraestructura educativa resiliente.



2. Sostenibilidad para el Futuro, por las condiciones climáticas tan fuertes que atraviesa la ciudad y los rios disminuyen considerablemente, se busca fortalecer el uso del territorio para preservar los recursos naturales y establecer mecanismos efectivos para la toma de decisiones.



3. Convivencia para la vida, por el hecho de que Cali siendo una población diversa, con distintas poblaciones étnicas, indígenas y afrodescendientes, ha enfrentado desplazamiento por conflicto y problemas de violencia, por ellos se articular intervenciones orientadas a la construcción de paz y prevención de violencia y fortalecer las iniciativas encaminadas a fomentar la coexistencia y diversidad.



4. Movilidad para el desarrollo, ya que en Cali se duplicó el número de vehículos automotores y se triplico el número de motocicletas, se hizo una apuesta al Sistema Masivo MIO y ampliar el multitransporte con bicicletas ambientales, movilidad peatonal, entre otros.



5. Planeación para el progreso, porque la alcaldía de Cali ha logrado grandes avances, pero necesita articular bien su sistema de trabajo. Para ello, gestionar la administración pública de forma efectiva y diseñar un sistema efectivo de monitoreo, seguimiento, y evaluación.



¿Cómo será el proceso?

Cada una de los ejes estratégicos tiene metas y proyectos específicos de acuerdo a las necesidades de la ciudad. No se queda a nivel de plasmar y archivar. Se estructuran, planean y se ejecutan las lineas de acción. De las 45 iniciativas, 53 por ciento ya están en implementación, 16 por ciento están financiadas totalmente y 56 por ciento parcialmente.



¿Qué otras entidades participan?

A parte de la alcaldía de Cali, con su enorme trabajo, entidades privadas a través de la cámara de comercio, empresas, fundaciones; la sociedad civil por medio de ONGS, universidades como la Autónoma de Occidente y la del Valle y grupos comunitarios.



¿Hay intercambios de conocimiento con las otras ciudades?

​Desde las bases, investigaciones y proyectos que se han implementado en Cali, se empezó a desarrollar nuevas estrategias, estudios metodologías y planeaciones. El marco de resiliencia urbana en la ciudad permite distinguir las tensiones e impactos. Desde ese punto, se trabaja con las demás ciudades en temas congruentes, como por ejemplo inundaciones, sequias, vegetación, seguridad, entre otros.



Maurice Armitage, alcalde de Cali, afirmó que en el 2015, Cali se convirtió en la segunda ciudad de Colombia en entrar al programa 100 Ciudades Resilientes y desde entonces, ha avanzado rápidamente en consolidar su estrategia de resiliencia teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta.



"Como Alcalde le he dado todo mi apoyo y mi gabinete está comprometido con incorporar el enfoque de resiliencia en el trabajo de toda la administración".



Así mismo, señaló que el rápido desarrollo se ha dado por dos razones. La primera es que el Municipio ya venía fortaleciendo su capacidad de mitigar y responder a situaciones que generan riesgos para sus habitantes; y la segunda es que varios de los proyectos estratégicos de la administración buscan soluciones certeras y sostenibles a problemas que Cali tenía y que debe resolver para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.