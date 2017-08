Conozca cómo se habla en 'la gozadera' del Festival Petronio Álvarez

17 de agosto 2017 , 11:06 a.m.

17 de agosto 2017 , 11:06 a.m.

Si es la primera vez que va a ir al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se realiza cada año en Cali, pueda que quede 'gringo' con algunos vocablos tradicionales.

Es por eso que EL TIEMPO, consultó a expertos de la lengua tradicional afrodescendiente del Pacífico colombiano y le presenta a usted algunas de las palabras más 'sonadas' durante los seis días de una fiesta que se enmarca en el color, el sabor y las tradiciones típicas de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Las mujeres afordescendientes se engalanan en el Petronio, la fiesta más importante de su género a nivel latinoamericano Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Según el profesor Wilson Emiro Murillo Peña, asesor para la cultura del municipio de Tadó en el Chocó, los dialectos pueden cambiar dependiendo de la ubicación geográfica de los afrocolombianos.



"A pesar que algunas palabras coincidan, en el Pacífico hay tonalidades, significados y fonéticas distintas, que, a pesar de que somos negros, nos hacen tener diferentes particularidades", dice el profesor Murillo.

La apertura del festival en su edición XXI estuvo a cargo de bailarines profesionales del Pacífico Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

El docente afirma que la herencia africana que se distribuyó en la costa ha hecho que se hable como hoy se habla.



Algunas de las palabras para gozar el Festival Petronio Álvarez son:

Macumba: Es un instrumento tipo 'raspa', traído por los africanos para sus ceremonias y fiestas. También se puede relacionar a una especie de ritual de magia.



Alabao: Canto de adoración para los santos, especialmente interpretado por las mujeres quienes mantienen las melodías en notas constantes y, en ocasiones, con modulaciones. .



Gozadera: Cuando ya hay un ambiente exaltado en la fiesta comienza la 'gozadera', es decir, el disfrute.



Arrullo: Canto con el que las familias del Pacífico celebran la vida y encuentran una conexión sobrenatural en las notas musicales.



Biche o Viche: Licor realizado tradicionalmente con caña de azucar que antes era utilizado de manera medicinal para la cura de dolores intestinales, sanar heridas, aumentar el vigor y ser más fértiles. Su sabor se asimila al aguardiente.



Tumbacatre: Es una bebida afrodisiaca que se elaborada principalmente con viche, chontaduro, borojó, gotas amargas y otros ingredientes que le dan el 'toque' perfecto para el amor.

​

Piangua: Molusco ligado al consumo tradicional de las comunidades afrodescendientes de nuestro litoral Pacífico. Se cría en los manglares. Las 'piangueras' se desplazan en canoas por los esteros hasta llegar al lugar de 'concheo', moviéndose entre el lodo del manglar, casi siempre descalzas.



Muchas fuman tabaco para espantar el jején. Deben introducir su mano, palpando entre el fango, para dar con el molusco que puede estar enterrado hasta treinta centímetros abajo.



Arrechón: Aunque muchos pueden pensar que se trata de algo sexual, se relaciona con una bebida con presuntos poderes 'afrodisiacos' y también con la alegría y la algarabía a la hora de un baile.



Birimbí: Bebida tradicional de la costa Pacífica, hecha a base de maíz, panela, canela, hojas tiernas de naranjo y clavos de olor.



Reburú: Expresión de alegría total, se puede expresar con gritos, brincos, bailes y movimientos rápidos

​

Bogas: Manejar los remos de una barca, los pesqueros de esta región del país se caracterizan por tener mucha fuerza en los brazos debido a esta actividad

​

Levantapolvo: Persona que baila bien, o que es buena para conseguir pareja.



Cambambero: Así se le conoce a una persona que es alegre, amistosa y con mucha facilidad para relacionarse con los demás. Ejemplo: "Usted sí es mucho cambambero"



Bunde: En algunas regiones es una especie de rezo, unido con el baile, cuando un niño muere antes de los cinco años al cual le hacen un 'Bunde' para que su alma vaya al cielo.



A su vez otros afirman que es una especie de rumba donde todos brincan al ritmo de la chirimía. Muchos lo consideran 'el pogo' del Pacífico.



Tapiao: Tiene varias connotaciones, en algunos casos es usado para indicar golpes, ejemplo: "Si me sigue molestando lo voy a tapiar", aunque también es usado como sinónimo de partir.



Vigiando: Se puede decir que es un sinónimo de vigilar o ponerle cuidado a algo o a alguien pero de manera maliciosa, sospechosa o en forma de espía.



Quimbiombo: En algunas regiones es sinónimo de un golpe.



Jeré: Esta palabra es utilizada cuando algo anda mal o cuando algo va por mal camino o no tendrá un desenlace positvo. Ejemplo: "Si mi tía y mi hermana siguen discutiendo esto va a jeré"



Kilele: Una expresión de alegría, rumba y jolgorio. "Todo el mundo va bailando, kilele"



Quebrador o quebradora: persona que le va bien con el sexo contrario, es decir, que tiene mucha aceptación y le es fácil conseguir pareja.



Atembao: Persona bajo de espíritu, tonto o sin actitud.



Guate: Es un plato típico hecho a base de maíz similar a la mazamorra, al cual se le puede agregar coco, piña u otras frutas.



Corrinche: Es una especie de alboroto, bulla, desorden, o 'recocha', organizado por dos o más personas. También se le puede llamar así a un grupo de personas bailando de un lado para el otro.

​

Coquimbo: Persona escasa de pelo o calva.



Con estas palabras usted ya está listo para ir a tomar arrechón, bailar al ritmo de la marimba en un temendo reburú que lo hará sudar. Luego vaya y tómese una agua de panela con limón bien fría y así tener fuerzas para 'sacar brazo' como los pesqueros que bogan en el mar.



¿Se las aprendió?



MARIO BAOS

Redactor de EL TIEMPO