Abren Túnel Mundialista tras protesta por Ley seca en Día de Madre

"La idea es salvar vidas", dijo el alcalde de esta ciudad, Maurice Armitage. Los dueños de negocios dicen que es un mal momento porque se viene de una temporada de aguaceros que afectan la actividad rumbera. Y que vienen procesos electorales que implican ley seca.

“El Día de la Madre no puede ser para celebrar con muertos. Eso lo deben entender los caleños”, dijo el alcalde, Maurice Armitage, al dictar la Ley Seca.



Hacia las 2:30 de la tarde se presentó un bloqueo en la entrada al Túnel Mundialista, en el centro de la ciudad.

La decisión desató polémica. Antes del mediodía, comerciantes, artistas, dj, meseros y taxistas llegaron al Cam: “Somos trabajadores no criminales”. Gremios de turismo se sumaron a la inconformidad.



La restricción irá del sábado, a las 10 a.m., al martes, a las 6 a.m. El comandante de la Policía, general Hugo Casas, dijo que es una medida preventiva porque el promedio de los últimos 7 años es de 15 homicidios, 70 heridos y 600 riñas.

Armitage dijo que “en Cali y Colombia no podemos seguir aceptando que el Día de la Madre sea la fecha más violenta. Hay que darles a las madres el día de la vida. A los comerciantes les pido que, así como les he rebajado la ley zanahoria, ayuden a que ese día sea el menos violento”.



A Cotelvalle, Acodres, Asonod, Anato, Attes y el Grupo Multisectorial les preocupa que se afecten la imagen y economía. Llaman a “campañas de prevención contra consumo de alcohol, con las cuales se pueden minimizar restricciones, a 2 días de un fin de semana comercialmente importante con festivo”.

Juan De León, vocero de los Dj, y Manuel Pineda, de Asociación de Comerciantes y Empresarios, dicen que es perjudicial para quienes devengan sustento del entretenimiento. “No somos los que ponemos los muertos, son los ilegales y en otros sitios”.

Carlos Fernando Velasco, de Asociación de Establecimientos Nocturnos, dijo que se contradice la idea del alcalde ‘Cali 24 horas y emprendedora’.

El sábado será un concierto, cuyos organizadores esperan cambio en la medida.

Hay quienes no son consumidores de licor y tienen distintas consideraciones sobre la medida.