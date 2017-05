Deysi, la madre que rema por salvar su familia en inundación de Cali

Montada en una canoa y llevando hasta 10 personas, Deysi Ruiz rema por en medio de las calles que tan solo hace ocho días podía caminar a pie.

Ella, una líder del sector de Puerto Nuevo, demuestra su tenacidad para ayudar a sus vecinos a sacar los enceres que quedaron sumergidos bajo las aguas del río Cauca que, por las fuertes lluvias, se salió de su cauce.



Sus manos empuñan una guadua y con ella demuestra su tenacidad al empujar la canoa, pero aunque estas se cansen, tiene un motor mucho más fuerte que la impulsa a seguir remando, sus hijas de 3 y de 10 años.

Las familias se niegan a salir de sus casas. Algunos luchan por que no se les dañen sus enseres Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

“Para mí, el Día de la madre es de alegrías porque puedo disfrutar con mis niñas, ellas son lo único que tengo, pero el invierno nos jugó una mala pasada”, cuenta Deysi.



El miedo a salir de sus casas y que sus enseres sean robados, ha obligado a Deysi y a más de 300 familias de este sector a permanecer en los segundos pisos de sus viviendas, sin poder celebrar la fecha más importante del año.



Sus únicos materiales son los plásticos con los que cubren sus muebles y electrodomésticos, además de improvisados cambuches donde pasan la noche, a pesar de las lluvias.



“Las autoridades nos dicen que evacuemos, pero dígame ¿A dónde nos vamos a ir?, no tenemos un albergue disponible y no vamos a dejar perder lo poco que tenemos”, cuenta.



Algunas personas, las que no tienen una casa de dos pisos, han acudido a la ayuda de los vecinos para pasar la noche.



“Pedimos ayudas, que las personas se acerquen no solamente a tomar fotos desde el puente sino que traigan cobijas y plásticos con los que podamos pasar la noche”, acota.



El pasado sábado se esperaba que el caudal del Cauca bajara, pero al amanecer de este domingo sucedió lo contrario.



Según la oficina de Gestión del Riesgo el paso del afluente normalmente por la ciudad es de 800 metros cúbicos por segundo, hoy presenta, según su último reporte 1146 metros.

A algunas personas la inundación los sorprendió de noche Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Entre tanto el Subjefe cuarto de la Defensa Civil, Carlos Alberto Duarte, indicó que un grupo de rescate oficial llegará a la zona de Puerto Nuevo a evacuar a estas familias pues se pronostica que el nivel de las aguas subirá a los segundos pisos.



“Una descarga en el río Palo nos pone en alerta. La operatividad la realizaremos a partir de las 4 pm que se calcula empieza a tener esa cota el nivel del agua”, dijo Duarte.



Mientras tanto las madres de este sector esperan, rodeadas de agua, poder celebrar su día.



CALI