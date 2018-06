Policía detonó explosivo dejado en negocio en Cauca

La Policía agradeció las alertas de la ciudadanía para evitar una tragedia ante una eventual explosión del artefacto en el norte caucano.

En la madrugada del viernes se presentó la alerta en el corregimiento de Siberia, zona rural del municipio de Caldono, norte del Cauca.



La presencia de un objeto extraño fue advertida a la Policía, que envió a un equipo experto en antiexplosivos al lugar, pero no fue posible desactivarlo.



Fue necesario la evacuación de los pobladores cercanos, no quedando más opción que accionar el elemento mediante activación de contracarga.



Se estableció que el contenedor tenía en su interior explosivo de alto poder y metralla. El procedimiento duró más de dos horas.



Un ferretería resultó gravemente afectada, al igual que varias viviendas vecinas y la casa del Cabildo de la Laguna- Siberia, donde resultó herido por fragmentos de vidrios, Wilson Arbey Osnas Nene, secretario de la autoridad tradicional.



Se cree que la carga estaba dirigida al dueño de un establecimiento, que en mayo de este año fue secuestrado en inmediaciones del Hospital de este corregimiento, y liberado tres días después.



Según imágenes de cámaras de seguridad, el objeto fue puesto por una persona vestida con uniforme camuflado, y que se movilizaba en una motocicleta.



Las autoridades están tras las pistas de los responsables y no descartan que se trate de una retaliación por el no pago de extorsiones.