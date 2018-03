Detienen al gerente del hospital Raúl Orejuela de Palmira 

El Cuerpo Técnico de la Fiscalía capturó a John Jairo Satizábal, gerente del hospital Raúl Orejuela Bueno, en Palmira, con el representante legal del centro asistencial por presunta celebración indebida de un contrato.

El gerente es investigado por presuntas irregularidades en un contrato por 170 millones de pesos que debía ser de 20 millones y que habría suscrito con la Fundación Proanimalia, el primero de octubre de 2016.



Una de esas anomalías es que no se habrían realizado actividades con animales como era su propósito y el sitio era un centro veterinario que presuntamente fue liquidado. Además, según las autoridades, no se habría publicado a tiempo en el sistema de contratación pública que maneja el Estado.



Tampoco se habría sustentado la capacidad de pago del municipio ni la adecuada infraestructura.



El objeto del contrato era ejecutar programas de identificación de animales que pudieran ser peligrosos. También se debía ejecutar el programa de tenencia responsable de animales de compañía.



El gerente y el representante legal han sostenido que no aceptarán cargos en las audiencias donde tendrán que presentarse ante un juez de control de garantías.



CALI