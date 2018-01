Despeje en todo el jarillón del río Cauca termina en 2019

Con la llegada del 2018, el reloj entró en cuenta regresiva para que los 26,1 kilómetros del jarillón del río Cauca queden despejados de los asentamientos que le pesan a este dique en tierra, hecho para evitar inundaciones y que se volvió una encrucijada de viviendas.

“Sí o sí tenemos que liberar el jarillón porque la ciudad está en riesgo y hay sentencias que nos obligan a hacerlo”, sostiene Juan Diego Saa, quien en la administración de Maurice Armitage ha estado como gerente del Plan Jarillón, con el componente social del municipio y articulado con la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) para el reforzamiento y en obras en el sistema de drenaje por parte de Emcali.



El funcionario, con toda la presión de ese reto, espera la salida voluntaria de 5.537 familias.

Aunque el Fondo Adaptación del Gobierno que aporta la mayoría de recursos en este proceso había señalado en el 2017 que no debía quedar ninguna familia en todos los 26,1 kilómetros de la franja de tierra, el proceso de reasentamientos se extendería hasta el 2019.



El Plan Jarillón empezó luego de la ola invernal en Cali, entre 2010 y 2011. Un censo reportó 8.777 familias en el dique.



El gerente Saa dijo que 3.240 se han marchado y la mayoría lo ha hecho aceptando ocupar unidades habitacionales en Potrero Grande, Llano Verde, Ramalí, Altos de Santa Elena y Río Cauca. Unas familias se han acogido a proyectos productivos y otras a subsidios de arrendamiento.



La meta es dejar listo este año el reforzamiento de por lo menos, la mitad de los 26,1 kilómetros del dique, como lo señala el gerente del Plan Jarillón.



Después de la alerta en 2010 y en 2011 con seis puntos críticos, ¿cómo está hoy el jarillón bajo días como el domingo con granizo y vendaval?



El jarillón no se afectó por lo del domingo, pero mientras no se refuerce todo, el riesgo sigue siendo muy alto para la ciudad.



¿Cuántas familias han dejado el jarillón?

3.240 que mitigaron su riesgo y le están ayudando a la ciudad. De ellas, 2.047 han recibido vivienda en los proyectos de Potrero Grande, Llano Verde, en apartamentos de Río Cauca, Ramalí, en Altos de Santa Elena y en Molinos de Comfandi, en Palmira. Los subsidios ascienden a 398 millones de pesos.



¿Y las otras familias?



Hay 418 hogares que recibieron 671 subsidios de arrendamiento, cada tres meses, mientras avanzan los proyectos de apartamentos ya contratados. Eso ya se concretó con Torres de la Paz.



Por ese proyecto hay desacuerdo porque allí hay una zona verde...



Algunas personas están generando mucho ruido y además en la mitad de campañas electorales habría quienes utilicen el tema y esto no puede ser así. Se ha mostrado que el terreno es del constructor. Entendemos a la comunidad y el dueño presentará una propuesta para garantizar una zona verde.



¿Cuándo empieza?



Las obras tienen que arrancar en este trimestre. El Fondo Adaptación también ya contrató un proyecto de 700 apartamentos en Jamundí. Allí se iniciaron movimientos de tierra.



¿Qué ha pasado con la Ciudadela El Pondaje y Charco Azul?

El proyecto está contratado y se esperan obras este trimestre. Beneficiará no solo para la familias reasentadas. Allí será la ampliación del colegio Jesús Villafañe para 2.000 estudiantes. Se construirá un centro de desarrollo comunitario y otro de atención al adulto mayor. En tres proyectos, dos en Cali (Torres de la Paz y el de El Pondaje y Charco Azul), y uno en Jamundí se levantarán 1.260 apartamentos.



¿Cuál es la meta de 2018?



Reasentar a 3.100 familias. Se priorizaron los hogares en la franja de obra, es decir, de los trabajos de reforzamiento.



¿Y a quienes no se irán?



Se harán restituciones de bienes de uso público porque no cumplen requisitos para vivienda o se niegan en entregar el terreno. Fueron dos años concertando. Debemos llegar con la orden de restituir al municipio.



¿Cuántos procesos de restitución de terrenos espera la Alcaldía?



Son unas 1.000 restituciones. El año pasado nos dedicamos a concertar.

Nueve familias en Petecuy reclaman el terreno y dicen que no es de Emcali

Acudimos a un proceso de aclaración de títulos porque es un bien de uso público. Hay que ir a Notaría a ajustar la escritura. Algo por resaltar, en 2017, es que de las 3.240 ya reasentadas, 1.100 salieron voluntariamente y recibieron vivienda, subsidios de arrendamientos o compensaciones. Tenemos puestos de atención permanente porque cada familia tiene una situación particular. Pero está claro que hay unas normas porque estamos protegiendo la vida.



¿Qué hay de los reparos de la Contraloría sobre las compensaciones a quienes han salido del jarillón?



Hay algunas personas que han salido a decir que se estarían robando la plata del jarillón y eso es bastante temerario. La Contraloría no está diciendo eso. Solo tenía dudas. Este es un proceso nuevo, pues nace de un decreto del Alcalde en el 2016 y seguimos en el plan de mejoramiento ante la Contraloría. Las compensaciones se retomaron en diciembre.

En zonas como Brisas de un Nuevo Amanecer ya se hace reforzamiento. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

¿Cuánto está liberado para que CVC entre a reforzar?



Hay 15.757 metros lineales liberados. De 26,1 kilómetros, el 51 por ciento quedó contratado desde 2017. Se ha reforzado un 26 por ciento y aspiramos a llegar este año a la mitad.



¿Y las obras en los seis puntos críticos?



Dos están en la zona de Vegas y Venecia, ya liberados y con obras contratadas. También la zona del parque lineal CVC. Otro punto está a la altura de Brisas del Cauca, donde se ha liberado espacio. Otro es el de Samanes, un asentamiento donde se ha trabajado en lo social. La mayoría se va a reasentar y va ser un caso exitoso. El año pasado se contrataron las obras para reforzar en Brisas de un Nuevo Amanecer. Allí ya hay maquinaria y se está reforzando, y el punto crítico de Navarro se reforzará cuando sea despejado.

Hay sectores donde quedan basuras por recoger. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

¿Y las obras de Emcali?



Liberamos 40 mil metros cuadrados para que Emcali entre a lagunas (El Pondaje). Están contratadas obras en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo y en la de agua potable Puerto Mallarino. También se reforzará el canal Cauquita y Figueroa.



¿Cómo han manejado el proceso entre bandas y pandillas?



El año pasado tuvimos algunas amenazas y algunas agresiones a funcionarios. Pero independientemente de las amenazas seguimos avanzando con la Policía.



¿Y las fronteras invisibles?



Digamos que no sufrimos por fronteras invisibles porque se hace un trabajo articulado con la Policía.



