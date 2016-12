Los viejitos rugieron en plena Feria de Cali

Cali no olvida el runrún de sus viejitos, y así quedó demostrado con la asistencia masiva que tuvieron en el desfile de autos clásicos y antiguos sobre la autopista suroriental.

Fueron dos kilómetros donde la nostalgia, los recuerdos y los disfraces coloridos engalanaron el tercer día de la 59.ª edición de la Feria de Cali.

El evento comenzó a las 3:30 de la tarde, y, aunque una leve lluvia cayó sobre la ciudad, no se pudo apagar la fiesta donde alrededor de 200 autos de marcas como Ford, Willys, Mustang, Cadillac, Chévrolet, Corvette, entre otros, hicieron rugir los motores, rememorando que en algún momento ‘el tiempo pasado fue mejor’.

Para Rodrigo Sarasti, coordinador del desfile, “los viejitos se mantendrán en el corazón de los caleños y mientras más pase el tiempo más valor tendrán, no solamente económico, sino sentimental”.

La participación de los Bomberos Voluntarios de Cali con un vehículo para extinguir incendios de los años 60 y la Tercera Brigada del Ejército Nacional, con una decena de vehículos tipo militar con los que defendieron la patria desde los años 50, fueron sorpresas para los asistentes.

Este desfile, ya tradicional en la feria, partió de la carrera 39 y fue hasta la carrera 66. El dinero que se recaudó será donado al Hospital Ancianato San Miguel y al ancianato del Cottolengo.

Los disfraces no faltaron: no fueron pocos los conductores que se metieron en el papel de vivir de nuevo la época que representaba su pichirilo, y los pitos sonaron por toda la calle de la feria y se confundieron entre los aplausos de los miles de asistentes. No faltó el carro que ‘sacó la mano’ en el camino y tuvo que ser remolcado en grúa.

La Asociación de Amigos de Autos Antiguos de Cali (AAAA) no se quedó sin desfilar: sus reliquias de los años 1920 hasta 1980, que por años han preservado, cuidado y a las que le han invertido cantidades incalculables de dinero, rodaron sin contratiempos.

La selfi no podía faltar con la caravana de los Volkswagen y los Willis, mientras que Cali Pachanguero del Grupo Niche sonaba en las tarimas de quienes no dejaban de gozar en el tercer día de la gran fiesta caleña, que aún no para.

