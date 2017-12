Desde enero ambulancias de Cali tendrán GPS para mayor regulación

La Secretaría de Salud de Cali anunció que a partir de enero el Municipio acogerá la directriz del Gobierno Nacional y empezará a trabajar en la ampliación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que funciona a nivel departamental y que tendrá una extensión con especial atención en Cali y sus ambulancias.

Según el secretario de Salud, Alexánder Durán, “este año se autorizó a los municipios a tener su CRUE, que antes solo era por departamentos. El alcalde de Cali, Maurice Armitage, acató la sugerencia debido a las problemáticas que tenemos con la regulación de las ambulancias y estamos a la espera de la firma del decreto, para que entre a regir. Luego viene la apropiación de recursos y la idea es arrancar en enero”.



Alexánder Durán enfatizó en que “no crearemos otro Centro, es el mismo solo que se amplía su alcance”.

La llegada de más de una ambulancia al sitio en el que ocurre un accidente ya no asombra a nadie. Foto: Prensa Gobernación del Cesar

Y reiteró que con su implementación, ninguna ambulancia “podrá circular sin sistema de monitoreo. Tendremos el control absoluto de las ambulancias”, agregó Durán.



Para Alirio Gómez*, conductor de ambulancia, “la medida puede resultar positiva, minimizar el tema de los accidentes y algunas irregularidades, pero no será suficiente porque de la guerra del centavo aún hay mucho y es como si hubiera también la complicidad de los centros médicos. Se debe hacer otra estrategia en el momento en que empiece a funcionar esa extensión del CRUE”.



Goméz agregó que “las acciones deben ser simultáneas porque, sino se articulan, el CRUE para Cali no logrará los objetivos que se plantean, como el de las sanciones a los que no hacen las cosas bien y su expulsión del sistema.



Es todo un trabajo en muchos frentes, que no solo consiste en instalar los GPS. Falta conciencia por la vida, que está primero que la plata”.



Un eje en los que se trabajará en el CRUE desde Cali, es identificar las zonas en las que circulan las ambulancias y las actividades que desarrollan, para sancionar a quienes las utilicen, por ejemplo, para hacer mudanzas o cosas ajenas a su función, casos que ya se han presentado.



Minimizar los accidentes es otro de los objetivos, ya que los últimos casos fueron de ambulancias que no están reguladas por el sistema de la Secretaría local.

Investigan filtro de información

Desde la Secretaría de Salud de Cali se investiga sobre la posible filtración de información de los accidentes que ocurren en la ciudad, la cual estaría llegando a ambulancias que no hacen parte del sistema que es controlado por esa dependencia y que estaría propiciando la conocida ‘guerra del centavo’.



El capitán Walter Rangel, de la Policía Metropolitana de Cali, subrayó que no puede haber un pronunciamiento “frente a una denuncia que haga la Secretaría de Salud. Tenemos que esperar a que se genere el proceso investigativo, para dar una vocería conscientemente de esa situación, pero antes no”.



El capitán Rangel también afirmó que si se tratara de un “tema de celulares, estos no ingresan al Centro Automático de Despacho (CAD)”. “Ahí es difícil que la gente que hace la información la envíe a través de un medio de comunicación. Lo que se tienen son los radios”, aseguró el capitán. Rangel.





