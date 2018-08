Desde el sábado se cerrará el puente de la calle 21

El puente de la calle 21, entre la 2N y la 4N, se cerrará a partir de este sábado, por demolición. Durante cinco meses los conductores tendrán que tomar vías alternas, como la calle 25.

El puente se demolerá de forma manual porque, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Marcial Quiñónez, ya no se autorizan las implosiones en las ciudades.



“Tiene alrededor de 60 años y el análisis de vigas y estructura indica que ya está a punto de colapsar y, para evitar una tragedia, hubo que demolerlo, ni siquiera permitía un reforzamiento”, indicó el funcionario.

Marcial Quiñones, secretario de Infraestructura de Cali. Foto: Cortesía alcaldía de Cali



Se construirá un puente de 20 metros de ancho, con tres carriles para la circulación de vehículos privados; tendrá un carril exclusivo para el desplazamiento del MIO; contará con dos vías para peatones, en ambos sentidos, con 2,40 metros de ancho, y dispondrá de una ciclorruta de 1,20 metros de ancho.



El compromiso es entregar la obra en diciembre, para agilizar el trabajo se hará con estructura metálica y tablero en concreto.



“Vamos a hacer monitoreo permanente, cada ocho días el interventor y el contratista deberá darme un informe sobre el desarrollo de la obra. El costo del puente está bien calculado, no habrá ningún adicional, durante mucho tiempo hemos analizado esa cifra para no tener inconvenientes”, dijo el Secretario.



La construcción del nuevo puente demandará 7.000 millones de pesos.



A diferencia de la anterior estructura, este puente se construirá bajo las normas sismorresistentes.



Durante los cuatro meses que durará cerrado el puente ubicado en un sector muy sensible para la movilidad, une el oriente con el norte, habrá que movilizarse por la avenida 6ª norte, la avenida 8ª norte y la calle 25.



Este puente se integrará al Parque Lineal Río Cali.